Apta para alcatrão e 'offroad': VW Amarok já abriu encomendas

Já abriram as encomendas para a nova Volkswagen Amarok que esta quarta-feira foi apresentada ao mercado nacional nos "matos" em redor de Torres Vedras.

Marcada por um visual expressivo e muito dinâmico, esta segunda geração recebe novas valências que alargam o seu leque de utilizações.

Para o nosso país apenas é proposta a versão com cabine dupla de quatro portas, com motores turbodiesel de 2.0 e 3.0 litros, e potências de 170 a 241 cv.

Dinâmica e robusta

"Para a nova Amarok, modificámos significativamente o visual arquétipo da pick-up", explica o director de design da Volkswagen Veículos Comerciais.

Para Albert Kirzinger, a estética escolhida "é agora inequivocamente mais expressiva e ainda mais impressionante".

Passe o exagero, sem dúvida que é difícil ficar indiferente perante uma "caixa aberta" de tracção integral que combina o uso profissional ao lazer.

Com 5,35 metros de comprimento, é quase 10 cm mais comprida do que a antecessora.

A distingui-la está a nova secção frontal das especificações Amarok, Life e Style, bem como nas versões superiores PanAmericana e Aventura.

Vista de perfil, percebem-se os guarda-lamas proeminentes, protegidos por plásticos robustos, para albergar jantes em liga leve até 21 polegadas.

O espaço a bordo, assim como de carga, também cresceu, com o aumento em 17 cm da distância entre eixos para 3,27 metros.

A redução dos vãos da carroçaria resultou em proporções mais nítidas e reforçou as capacidades offroad.

Melhorados de forma assinalável foram os ângulos de ataque e de saída, sendo de 29° à frente e de 21° atrás.

O mesmo não se passa no ângulo ventral devido à maior distância entre eixos mas, nas passagens a vau, subiu de 50 para 80 cm.

Duas europaletes podem ser carregadas sem problemas no espaço de carga, que possui uma diversidade de coberturas com abertura eléctrica ou manual.

A carga útil subiu de 935 para 1.160 quilos, sendo a capacidade de reboque até 3.500 quilos, dependendo do motor que a equipa.

E, para quem gosta de "acampar" numa pick-up, está disponível uma tenda para quatro pessoas para montar sobre o tejadilho, capaz de suportar até 350 quilos.

Conforto a bordo reforçado

O interior é bem mais confortável e tecnológico do que se encontra num ‘todo o terreno’ de trabalho.

Atrás do volante está um digital cockpit de instrumentação com oito polegadas, que pode crescer para as 12 polegadas a partir do nível Style.

Um ecrã táctil de infoentretenimento de 12 polegadas com formato tablet está incluído a partir desse nível, que baixa para as dez polegadas na versão de entrada de gama.

A Amarok tem uma combinação de funções digitais e botões ergonómicos, assim como interruptores de pressão ou rotativos de uso intuitivo.

O volume do sistema multimédia e as configurações do sistema de tracção às quatro rodas são, por exemplo, controlados através desse tipo de comandos.

Os novos bancos ergonómicos à frente, com nivelação eléctrica nos equipamentos superiores, também asseguram um conforto suplementar.

Quem viaja atrás também não se pode queixar: há espaço e conforto para três pessoas nos bancos forrados em ArtVelours, sendo de pele nas variantes PanAmericana e Aventura.

Acessórios para todos os gostos

Seja de série ou como opcionais, a Amarok pode equipar jantes em liga leve até 21 polegadas, e pneus de todo-o-terreno até 18 polegadas.

Há vários acessórios para reforçar as suas aptidões, como diversos tipos de suporte para reboques e bicicletas, e uma gama diversa de barras estilizadas.

Opcional é também uma capota rígida para a caixa de carga que transforma a pick-up num SUV mas com a capacidade de carga de um furgão.

E, para quem tiver obstáculos a ultrapassar, pode sempre optar por barras de protecção frontais e elementos protectores sob a carroçaria.

Acessórios de chassis para o ‘todo-o-terreno’, ganchos para reboque e um snorkel exterior quando se conduz através da água também são opções.

Motores só diesel

Três motores diesel sobrealimentados foram desenvolvidos para a nova Volkswagen Amarok, e sempre com tracção integral 4MOTION.

A entrada na gama faz-se com a versão 2.0 TDI de quatro cilindros com 170 cv e 405 Nm.

O mesmo bloco motriz, mas com dois turbocompressores, tem 205 cv e 500 Nm, com o TDI V6 de 3.0 litros a debitar 241 cv e 600 Nm.

Novidade é a caixa automática de dez relações com e-shifter e tecnologia by wire, que será opção para versão de 204 cv e de série na variante mais potente.

Para os modelos com motor 2.0 TDI, estará disponível uma transmissão manual de seis relações.

Pode-se ainda contar com seis perfis de condução – Normal, Eco, Escorregadio, Neve/Areia, Lama/Rocha e Reboque/Transporte – adaptados a cada situação.

Ao nível dos assistentes de apoio ao condutor, são mais de 20 os novos sistemas disponíveis.

O realce é dado ao controlo da velocidade de cruzeiro adaptativa com manutenção de faixa e leitura da sinalização rodoviária.

A Volkswagen Amarok arranca nos 36.209 euros na configuração base do nível Style com 170 cv, chegando aos 55.868 euros na versão Aventura de 240 cv.

