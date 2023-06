Skoda Kodiaq estreia-se nos híbridos 'plug-in' com mais de 100 km de autonomia

Só chega à Europa na Primavera mas a Skoda avançou já as primeiras imagens do novo Kodiaq.

Maior e com um visual actualizado, o SUV de cinco e sete lugares estreia um sistema motriz híbrido plug-in nesta segunda geração.

Com uma autonomia superior a 100 quilómetros, o topo de gama alinha com as motorizações micro híbridas a gasolina, sem esquecer as versões a gasóleo.

Para toda a família

Se a primeira série do Kodiaq já tinha dimensões generosas, as famílias numerosas não ficarão decepcionadas com o novo SUV.

Cresceu 61 mm em comprimento, para agora chegar aos 4,76 metros, mas está 12 mm mais estreito (1,86 metros) e 24 mm mais baixo (1,66 metros).

A distância entre eixos, no entanto, mantém quase as mesmas medidas; cresceu apenas 3 mm para os 2,79 metros.

A Skoda afirma que, mesmo assim, ganhou-se mais espaço a bordo, principalmente para as cabeças dos ocupantes da terceira fila de bancos.

A bagageira também está maior, variando de 340 litros a 845 litros na versão de sete lugares, sendo de 910 litros na de cinco lugares.

Evolução na continuidade

Embora coberto por uma película de camuflagem, mesmo assim é possível perceber que as linhas gerais do SUV não diferem muito do modelo actual.

A grelha evoluiu para uma estética mais próxima da que o "eléctrico" Enyaq exibe, complementada pelas entradas de ar laterais e central no pára-choques.

Os faróis de matriz 100% LED ganharam um elemento cristalino mais elegante que a Skoda baptiza como Crystallinium, a acentuar os seus contornos.

As cavas quadradas das rodas, para acolher jantes em liga leve de 17 a 20 polegadas, reforçam o perfil musculado do Kodiaq.

A traseira é marcada por um pára-choques maciço onde não se vislumbram as ponteiras de escape.

Mais funcionalidades Simply Clever

Apesar de não ter revelado imagens, a Skoda afirma que o habitáculo do Kodiaq foi totalmente redesenhado.

A principal novidade está na passagem do selector de marchas para a coluna da direcção, libertando espaço na consola central.

O ecrã táctil de infoentretenimento sobe para as 12,9 polegadas, com o painel de instrumentação Virtual Cockpit a chegar às 10,25 polegadas.

O conjunto faz uma combinação intuitiva de controlos manuais e digitais, e ganha novas funcionalidades Simply Clever.

Dentro dessa filosofia assinala-se um novo espaço no túnel central para os passageiros atrás arrumarem objectos, e um "limpador" de ecrãs tácteis.

À frente, uma Phone Box dupla refrigerada permite carregar dois telemóveis sem fios ao mesmo tempo com uma potência de carregamento de 15 W.

Assistentes de última geração

Ao nível da segurança activa e assistentes ao condutor, o Kodiaq possui até nove airbags, incluindo um central entre os bancos da frente.

Em risco iminente de acidentem o Crew Protect Assist fecha automaticamente as janelas e o tejadilho panorâmico, activa as luzes de emergência e tensiona os cintos de segurança dianteiros.

O Emergency Assist assume o controlo na faixa de rodagem, liga as luzes de emergência e acciona os travões para parar o veículo com suavidade.

Parte do sistema opcional Travel Assist é o Traffic Jam Assist, combinado com o sistema de condução semi-autónoma de nível 2.

Permite o controlo automático do arranque, travagem e direcção até aos 60 km/hora nos "engarrafamentos".

O SUV estreia ainda o assistente remoto de estacionamento, controlável através do telemóvel numa distância até cinco metros.

Diesel, gasolina e híbrido

A Skoda anunciou para a nova gama Kodiaq duas motorizações a gasóleo com o bloco 2.0 TDI de 150 e 193 cv.

Na gasolina, estreia o motor 1.5 eTSI de 150 cv com micro hibridação, alinhado com a variante 2.0 TSI de 204 cv.

As versões TDI e TSI mais potentes dispõem de tracção integral, sendo dianteira nas outras opções.

Qualquer um dos sistemas motrizes está combinado com uma caixa automática DSG de sete relações, que é de seis na variante híbrida plug-in.

É esta a principal novidade do topo de gama Kodiaq iV, ao juntar o bloco 1.5 TSI a um propulsor eléctrico para uma potência total de 204 cv.

A apoiar o sistema eléctrico está uma bateria de 25,7 kWh para uma autonomia superior a 100 km em modo totalmente eléctrico.

Capaz de carregar a 11 kW a partir de uma wallbox ou ponto de carregamento, em corrente contínua admite carregamentos até 50 kW.

As versões micro híbrida e híbrida plug-in funcionam segundo o ciclo Miller, e incluem um turbocompressor com turbina de geometria variável.

Além disso, a opção mild hybrid está também equipada com a tecnologia de cilindros ativos (ACT+) de última geração.

Com apresentação mundial prevista para o Outono, o novo Skoda Kodiaq só deverá chegar ao mercado no início do próximo ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?