Red Bull Showrun: loucura em Lisboa com cheirinho a Fórmula 1

Mais de 100 mil pessoas vibraram este domingo com o troar do RB7 guiado por David Coulthard em Lisboa.

A Avenida da Índia foi "transformada" numa enorme recta a plasmar os circuitos de Fórmula 1 com o monolugar da Oracle Red Bull Racing.

"Foi muito emocionante acelerar nas ruas de Lisboa perante um público tão entusiasta", destacou o vice-campeão mundial de 2001.

Portugal é um país com grande significado para o escocês, já que foi no autódromo do Estoril "que subi pela primeira vez ao pódio".

Também foi naquele circuito que "ganhei a minha primeira corrida de Fórmula 1, por isso é sempre uma enorme emoção voltar a Portugal!".

Entre acelerações e muitos piões, sem esquecer os famosos "burnouts" para "queimar" pneus, Coulthard fez três passagens aos comandos do potente RB7.

Recorde-se que foi com este monolugar que o alemão Sebastian Vettel se sagrou campeão do Mundo em 2011.

Claro que o dia não se resumiu às idas e voltas do F1 da Oracle Red Bull Racing na avenida lisboeta na zona de Belém.

O público vibrou ainda com as habilidades em "duas rodas" do lituano Aras Gibieza.

Impactantes foram os potentes BMW M4 dos pilotos Elias Hountondji e Conor Shanahan, protagonistas do show da formação Red Bull Driftbrothers.

Pelo meio houve ainda espaço para um desfile da Marcha dos Mercados de Lisboa, uma demonstração de breaking e uma actuação do músico Kappa Jotta.

Insólito foi o momento em que o RB7 de David Coulthard se cruza na pista com o guitarrista Gaspar Varela, bisneto da fadista Celeste Rodrigues.

