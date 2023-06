À procura de um familiar dinâmico? Nio ET5 Touring faz frente aos SUV eléctricos

A chinesa Nio ainda não chegou ao nosso país mas, quando tal acontecer, uma certeza é que os seus modelos não vão passar despercebidos.

Atente-se na nova ET5 Touring, uma carrinha 100% eléctrica com uma autonomia até 560 quilómetros, que enfrenta um mercado dominado pelos SUV e crossovers.

A variante da berlina com o mesmo nome acrescenta espaço e versatilidade a um visual já por si desportivo, assumindo-se, nas palavras da marca, como a primeira carrinha eléctrica "inteligente" premium.

Visual desportivo

Graças às dimensões compactas do Nio ET5 Touring, quase não se percebe que mede 4,79 metros de comprimento por 1,96 de largura e 1,50 de altura.

O desenho em forma de hatchback destaca o perfil aerodinâmico da carrinha com um Cx 0,25, reforçado pela concepção da dianteira Watchtower, que abriga as câmaras, os sensores e o LiDAR.

As linhas do tejadilho ligam-se de forma natural à asa superior traseira mas é visto por trás que se percebe o seu porte atlético, reforçado pelos farolins unidos pela barra luminosa illumiBlade.

O porta-bagagens assegura 450 litros de capacidade, com mais 42 litros sob o piso, que podem crescer até aos 1.300 litros com os bancos traseiros rebatidos.

O habitáculo reflecte a boa habitabilidade conseguida pelos 2,89 metros de distância entre ambos os eixos, com o ambiente luminoso a ser assegurado por um tejadilho envidraçado com 1,32 metros de extensão.

Os filtros que incorpora na sua estrutura podem bloquear quase por completo os raios ultra-violeta, e impedir até 80% do calor a bordo.

A concepção minimalista do interior é exemplificada nos materiais sustentáveis e nos acabamentos de qualidade, com os bancos a contarem com funções de aquecimento e massagem.

O posto de condução é dominado pelo ecrã táctil multimédia de 12,8 polegadas montado na vertical, e pelo painel de instrumentação de 10,2 polegadas.

Pode-se contar com a consola opcional N-Box Enhanced Infotainment, com os óculos Nio Air de realidade aumentada a assegurarem a experiência de uma sala de cinema numa tela de 201 polegadas.

Até 560 km de autonomia

O Nio ET5 Touring é proposto unicamente com tracção integral, proporcionada pelos dois motores eléctricos capazes de debitarem 489 cv e 700 Nm.

Dispõe de cinco modos básicos de condução – Eco, Comfort, Sport, Sport+ e Custom –, a que se somam as selecções especiais Snow, Sand, Wet e Trailer.

A suportar esta potência e binário está uma bateria de 75 kWh para uma autonomia até 435 quilómetros, ou de 100 kWh para uma distância até 560 quilómetros com uma única carga.

Está ainda prevista uma bateria de 150 kWh para a carrinha mas a construtora chinesa não adiantou uma data precisa para o seu lançamento.

Capaz de acelerar em apenas quatro segundos dos zero aos 100 km/hora, apresenta uma distribuição de peso de 50:50, enquanto a estabilidade é garantida por um baixo centro de gravidade de 499 mm.

A suspensão integra de série o sistema Hydraulic Rebound Stop, com a travagem em 33,9 metros dos 100 aos 0 km/hora.

Esse poder é assegurado por pinças fixas de quatro pistões em liga de alumínio, combinadas com pastilhas de travão NÃO de alto desempenho.

A carrinha é proposta com dez cores para a carroçaria, incluindo o novo tom Sunlight Gold, e seis ambientes interiores.

Nos países europeus em que a insígnia chinesa está presente, o Nio ET5 Touring já pode ser encomendado, com as primeiras entregas a acontecerem antes do final deste ano.

Tendo como referência o mercado alemão, a versão com a bateria de 75 kWh arranca nos 59.500 euros, sendo a partir de 68.500 euros na variante de 100 kWh.

Há também assinaturas mensais para o aluguer das baterias e a possibilidade de trocá-las em viagem, em menos de cinco minutos, numa Power Station da marca.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?