Agora só SUV: novo Renault Espace segue trilho de sucesso do Austral

Cómodo, espaçoso e com um preço deveras interessante para o nosso país definem o novo Renault Espace E-Tech Full Hybrid.

Com o Porto em pano de fundo para a apresentação internacional, para trás ficou o característico formato monovolume, para dar lugar a um SUV.

Verdadeiro compêndio de tecnologia, os primeiros exemplares chegam em Setembro aos concessionários nacionais.

SUV "destrói" monovolume

À sexta geração, tudo mudou para o Renault Espace: de fora ficaram as formas de monovolume para seguir as pisadas SUV do Austral.

Todavia, se mantém a mesma mecânica híbrida e algumas linhas que o ligam ao Carro do Ano 2023 no nosso país, o espaço cresceu para sete lugares.

A grelha vertical, o capô esculpido, a linha do tejadilho descendente e a asa traseira são características que reforçam o porte atlético da nova proposta.

E, para maior luminosidade a bordo, nada melhor do que optar pelo tejadilho panorâmico com mais de um metro quadrado de dimensão.

A superfície envidraçada está concebida para filtrar a luz solar e evitar o calor a bordo.

Mesmo assim, só a partir do pilar B até à porta da bagageira se percebem as diferenças entre os dois modelos.

Espaço para todos

Sendo mais comprido em 21 cm, para chegar aos 4,72 metros, as portas traseiras são também maiores, para facilitar o acesso à última fila de bancos.

Os assentos traseiros da segunda fila também passaram a ser corridos em vez de serem individuais.

Todavia, podem deslizar sobre calhas até uma distância de 22 cm, deixando um espaço de 32 cm para os joelhos, e reclinados até um ângulo de 31 graus.

Sem surpresa, os bancos mais recuados pouco espaço deixam para dois adultos que meçam mais de 1,75 metros de altura.

O espaço para a bagageira chega aos 159 litros na variante de sete lugares mas, com a terceira fila rebatida, sobe para os 677 litros.

Com as duas filas totalmente rebatidas, chega aos 1.717 litros de capacidade, que aumenta para 1.818 litros na versão para cinco passageiros.

À frente, a Renault optou pelo mesmo painel de instrumentação e ecrã táctil de infoentretenimento OpenR do Austral, a que se soma um visor head-up.

200 cv híbridos

O Renault Espace proposto nos níveis de equipamento Techno, Esprit Alpine e Iconic mantém a mesma motorização híbrida do Austral.

Com cinco modos de condução, dispõe do mesmo sistema E-Tech Full Hybrid de 200 cv, com créditos já bem firmados no desempenho e nos consumos.

Ao motor turbo tricilíndrico de 1.2 litros a gasolina, com 130 cv e 205 Nm, são combinados dois propulsores eléctricos.

O primeiro, de 50 kW (68 cv) e 205 Nm com funções motrizes, é alimentado por uma pequena bateria de 2 kWh.

O segundo, com 25 kW (34 cv) e 50 Nm, funciona como um gerador para ligar o motor a gasolina e gerir a caixa automática de velocidades.

A Renault anuncia uma média de 4,6 litros por cada 100 quilómetros e uma circulação até 80% em modo eléctrico no trânsito urbano.

A bateria é recarregada nas travagens, podendo ser aumentada até quatro níveis através das patilhas no volante.

Dos dispositivos tecnológicos que pode comportar (até 32 assistentes de apoio à condução), destacam-se os sistemas MultiSense e 4Control Advanced com quatro rodas direccionais.

Esta última opção melhora, até cinco graus, a capacidade de manobra do SUV a baixas velocidades e dá-lhe melhor estabilidade em regimes mais elevados

Três níveis à escolha

Há três estilos propostos para o Renault Espace, com detalhes estilísticos e ambientes interiores bem diferenciados.

A lâmina frontal da versão Techno está pintada na mesma cor da carroçaria, enquanto as molduras das janelas são cromadas e polidas.

As barras do tejadilho são em alumínio acetinado liso, com o conjunto a ser realçado por jantes em liga leve de 19 polegadas

A variante Iconic diferencia-se pela grelha, molduras das janelas, lâmina frontal e barras de tejadilho em negro, com as rodas a serem de 20 polegadas

Os revestimentos, totalmente reciclados como no Techno, apresentam-se no tom cinza areia, com aplicações em madeira de freixo sobre o tabliê.

Embora esteja longe de ser um desportivo, o equipamento Esprit Alpine dá ao Espace um visual bem mais vigoroso. A grelha axadrezada e as jantes Daytona de 20 polegadas são em alumínio negro diamantado.

O mesmo tom está nas molduras das janelas, barras de tejadilho e logótipos, com o pára-choques, faixa horizontal e lâmina dianteiros em cinzento acetinado.

Já a pintura exterior nesta cor só está disponível como opção para este nível de equipamento.

O ambiente a bordo é distinguido pelas soleiras das portas maquinadas com o logótipo Alpine e os encostos de cabeça com o A em seta.

Painel de instrumentos, consola central e bancos são forrados a Alcantara com os pespontos no característico azul da Alpine.

O volante é revestido em pele Nappa e Alcantara com costuras nas cores da bandeira francesa. Os cintos de segurança têm os rebordos azulados, enquanto os topos dos pedais são em alumínio.

Já com as encomendas abertas, as primeiras unidades do Renault Espace chegam ao nosso país no início deste Outono.

Versão Preço Techno A partir de 45.500 euros Esprit Alpine A partir de 48.300 euros Iconic A partir de 50.300 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?