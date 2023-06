Fiat Panda festeja 40 anos com 4x40º Limited Edition

A Fiat celebra o 40.º aniversário do Panda com uma edição 4x4 muito especial limitada a 1.983 exemplares, a coincidir com o ano em que nasceu.

Justamente baptizada como 4x40º Limited Edition, o citadino está adaptado ao ‘fora de estrada’ como exemplifica a sua carroçaria Cross.

A pintá-lo por fora está o tom Ivory, realçado pelas jantes bicolores de 15 polegadas e as capas pretas dos retrovisores laterais.

Os frisos laterais estão decorados com o logótipo 4x40º a vermelho, também presente no pilar B, e adesivos retratam as silhuetas dos Panda original e actual.

O branco em marfim também marca o tabliê e as inserções dos bancos, com pespontos vermelhos, onde também sobressaem ícones do modelo.

A estes detalhes somam-se as caracterizações específicas da versão Cross, com os faróis de nevoeiro e as luzes diurnas LED.

Vidros traseiros escurecidos, ganchos de reboque à frente pintados a vermelho e barras do tejadilho pretas acentuam o visual desportivo.

Equipa ainda um ecrã táctil de sete polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, ar condicionado automático, e sensores de chuva e de estacionamento.

Itália, França, Alemanha e Suíça são os mercados privilegiados para o Panda 4x40º Limited Edition, não se sabendo se também chegará ao nosso país.

