Nyobolt EV testa carregamentos de bateria em seis minutos

Se vê semelhanças entre este Nyobolt EV e o Lotus Elise, não se admire porque ambos foram desenhados por Julian Thomson.

Mais do que tudo, no entanto, o roadster construído pela firma do designer Ian McCullum tem por missão mostrar a rapidez de carregamento da sua bateria.

Sem dados do sistema motriz nem a sua potência, bastam seis minutos para carregar a unidade de 35 kWh para circular 250 quilómetros com uma carga.

Todavia, não é segredo que os carregamentos rápidos são inimigos do ciclo de vida normal de uma bateria.

Esse tempo é quase equivalente ao que é preciso para abastecer o depósito de um carro a combustão.

A Nyobolt destaca que a unidade foi testada durante mais de 2.000 ciclos de carregamento rápido sem mostrar uma perda significativa de desempenho.

A empresa britânica afirma que está pronta a ser adoptada por toda a indústria automóvel, com a produção prevista para arrancar no início do próximo ano.

Mais incerto é se o Nyobolt EV alguma vez chegará à linha de produção, depois de o Lotus Elise ter sido descontinuado há dois anos.

Aparentemente, Julian Thomson estava ansioso por dar uns retoques estéticos ao desportivo mas o protótipo em questão não é uma réplica 100% perfeita.

O Nyobolt EV é ligeiramente maior e dispõe de uma carroçaria em fibra de carbono com linhas bem mais musculadas do que o original.

Os guarda-lamas estão bem mais destacados e a linha de cintura mais elevada, com o conjunto a ser assente sobre jantes em liga leve de 19 polegadas.

Os faróis LED funcionam como entradas funcionais com os farolins LED a integrarem também saídas de ar.

Atrás destaca-se uma asa em "bico de pato" e câmaras digitais substituíram os retrovisores laterais.

O tejadilho pode ser retirado para transformar o desportivo num roadster, enquanto a porta de carregamento Type 2 está montada no pilar B.

