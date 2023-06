Mission X quer ser o hiper carro mais rápido de sempre da Porsche

Chama-se Mission X e é o Porsche eléctrico mais ambicioso de sempre para festejar a preceito os 75 anos da insígnia de Estugarda celebrados esta quinta-feira.

Não vale a pena apressar-se a fazer a encomenda porque ainda não passa de um protótipo.

Acima de tudo, este exemplar é uma afirmação da marca no desenvolvimento de um novo hiper desportivo alimentado a electrões.

Inspirado em Le Mans

O Mission X é o um novo passo estilístico para um futuro hiper carro eléctrico da Porsche ao estilo de Le Mans mas homologado para estradas públicas.

Com 4,50 metros de comprimento, por dois de largura e apenas 1,20 de altura, tem semelhanças com o concept Porsche 919 Street criado há seis anos.

E, com uma distância entre eixos de 2,73 metros, as suas dimensões aproximam-no dos Carrera GT e 918 Spyder.

A área frontal é marcada pela estrutura que enquadra os módulos LED, emparelhados com as luzes diurnas e os "piscas" em barras verticais.

Atrás destaca-se o monograma iluminado da Porsche a ligar os farolins, com o protótipo a ser pintado num inédito Rocket Metallic.

Elementos decorativos em carbono, com acabamento acetinado num tom diferenciado, são realçados na área inferior da carroçaria.

As jantes especiais, pintadas no mesmo tom, são de 20 polegadas no eixo dianteiro, e de 21 no traseiro.

Mais tecnológico do que nunca

Do lado do Porsche 917, a inspiração está presente na "bolha" do habitáculo e nas portas que se abrem em forma de tesoura.

Um rápido olhar dá para perceber um interior muito estilizado, mas com um pendor mais luxuoso e tecnológico do que desportivo.

Os assentos bacquet com cintos de segurança com seis pontos de aperto são fabricados numa estrutura em plástico, reforçada com fibra de carbono.

Os estofos em pele do lugar do condutor são pintados em Kalahari Grey, sendo em Andalusia Brown para o acompanhante, a combinar com os tons do tabliê.

Para o posto de condução foi escolhido um volante aberto multifunções com patilhas, que podem servir para seleccionar a força regenerativa da travagem.

Um módulo de cronometragem está montado à frente do "pendura" com os dados mais relevantes da condução e do estado do hiper carro.

A concepção ultramoderna do Mission X é completada por várias câmaras interiores e exteriores para imortalizar os passeios em alta aceleração.

Nürburgring é o alvo

A Porsche foi algo retraída a dar informações técnicas precisas sobre o Mission X, com excepção do tamanho, mas tudo aponta para que supere os 1.000 cv.

Se vir alguma vez a luz do dia, será o hiper desportivo homologado para estrada mais rápido de sempre no circuito de Nürburgring.

A relação peso/potência será apenas de um quilo por cavalo, e o seu peso descendente será muito superior ao conseguido pelo Porsche GT3 RS.

As baterias com arquitectura de 900 volt, instaladas ao centro logo atrás dos bancos para uma melhor agilidade, também serão mais rápidas a carregar.

Os técnicos da marca germânica esperam reduzir para metade o tempo necessário para o carregamento das baterias de Taycan Turbo S.

