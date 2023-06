Rápido e potente: novo EX30 é o ''eléctrico'' mais acessível da Volvo

O novo EX30 dá entrada à Volvo num segmento disputado por rivais como os Peugeot e-2008, Jeep Avenger, Renault Mégane E-Tech ou Hyundai Kauai.

Revelado esta quarta-feira, o novo crossover compacto destaca-se pelo interior minimalista e tecnológico, e por uma gama alargada de motorizações eléctricas.

Sendo o modelo mais pequeno da insígnia escandinava, é também o mais acessível.

A entrada na gama faz-se por menos de 38 mil euros e as encomendas já estão abertas.

No final do próximo ano chega a variante Cross Country com maior distância ao solo e com protecções de plástico a rodear a carroçaria.

Mesma base do Smart #1

Depois do topo de gama EX90 com um preço acima dos 100 mil euros, a Volvo volta a atacar o segmento SUV mas agora com um EX30 bem mais acessível.

Colocado logo abaixo do XC40, segue as mesmas linhas estilísticas do SUV eléctrico de sete lugares.

O crossover urbano partilha, sem surpresas, a mesma base técnica dos Smart #1 e #3, ou não fossem ambas as marcas propriedade do grupo chinês Geely.

São 4,23 metros de comprimento por 1,84 m de largura e 1,55 m de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 2,65 metros.

A defini-lo à frente está uma grelha totalmente fechada, emoldurada pelos faróis com a assinatura luminosa "martelo de Thor".

A traseira é definida pelos farolins verticais trabalhados em dois níveis, com os da parte inferior a serem ligados por barras lacadas em preto.

O mesmo material em negro está no tejadilho e nas inserções do pára-choques frontal, assim como nas molduras das janelas e dos retrovisores laterais.

Cinzento, preto e branco, assim como o azul celeste e o amarelo brilhante, são as cores escolhidas para pintar a carroçaria.

O conjunto é realçado por jantes aerodinâmicas com arcos em relevo de 18 a 20 polegadas.

Minimalismo a bordo

Apesar das dimensões "acanhadas" do EX30, há a sensação de que o espaço a bordo é bem maior do que à primeira vista parece.

Essa ideia é reforçada pela ausência de uma consola central, com a alavanca das marchas a estar agora numa haste do volante.

O espaço deixado livre serve para guardar objectos enquanto sob o apoio central dos braços está uma gaveta para pequenas garrafas de água para a viagem.

O porta-luvas passou do lado direito para a área central, logo abaixo do ecrã multimédia, para mais fácil acesso do condutor e acompanhante.

A nova barra de som, que na variante mais equipada é Harman Kardon, também libertou o espaço que antes era ocupado pelos altifalantes nas portas dianteiras.

A única decepção está mesmo na capacidade da bagageira, que apenas chega aos 318 litros, bem mais pequena do que nos concorrentes directos.

Com os bancos traseiros rebatidos, esse volume pode aumentar para os 904 litros.

Onde está o painel de instrumentos?

Um rápido olhar para o habitáculo mostra as linhas mestras da Volvo, com um desenho muito limpo e acolhedor. Materiais reciclados e renováveis como a ganga, o linho e a lã podem ser seleccionados para os revestimentos.

O ecrã táctil multimédia de 12,3 polegadas permite controlar todas as funções do "eléctrico", servindo também de painel de instrumentação como num Tesla.

O infoentretenimento, projectado em parceria com a Google, tem ligação 5G, navegação Google Maps e um catálogo extenso de aplicações da Google Play Store.

O sistema é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, havendo ainda várias entradas USB-C à frente dos bancos dianteiros e traseiros.

Segurança de excepção

Sendo a segurança rodoviária um dos lemas da Volvo, é óbvio o EX30 comporta sistemas de segurança activa e apoio ao condutor muito completos.

Entre eles contam-se o Pilot Assist, com controlo de velocidade adaptativo, manutenção de faixa, e travagem automática de emergência.

Novidade é a última geração do Park Pilot Assist, capaz de detectar lugares vagos e gerir as manobras de estacionamento de forma quase autónoma.

O EX30 também possui recursos de alerta, como os sinais visual e sonoro na abertura das portas quando um ciclista está a passar.

Até 480 km de autonomia

Não é só a plataforma que o EX30 partilha com os Smart #1 e Smart #3 mas também as motorizações.

A variante Single Motor usa um motor eléctrico de 272 cv 343 Nm montado sobre o eixo traseiro, capaz de acelerar até aos 100 km/hora em 5,7 segundos.

Assumidamente virado para o uso citadino e interurbano, a alimentá-lo está uma bateria LFP (lítio, ferro e fosfato) de 51 kWh.

Com uma autonomia até 344 quilómetros (consumo médio de 16,7 kWh/100 km), carrega-se em 26 minutos de dez a 80% num posto rápido DC de 150 kW.

A versão mais racional está no Single Motor Extended Range com o mesmo motor eléctrico.

Todavia, é suportada por uma bateria NMC (lítio-níquel-manganês-cobalto) mais eficiente de 69 kWh para uma autonomia até 480 quilómetros.

Os zero aos 100 km/hora fazem-se em 5,3 segundos, com o consumo médio a cifrar-se em 15,7 kWh/100 km.

Já o topo de gama Twin Motor Performance, equipado com a mesma bateria do Single Motor Extended Range, dá uma autonomia até 460 quilómetros.

Com dois motores eléctricos de 428 cv e 543 Nm a darem tracção integral, é ainda mais rápido do que o Smart #1 Brabus.

Este pequeno "foguete" acelera aos 100 km/hora em apenas 3,6 segundos, menos três décimas de segundo do que o "irmão" desportivo.

Como na versão anterior, o carregamento de dez a 80% faz-se num posto rápido DC de 175 kW em 28 minutos.

É ainda dada a opção de um carregador OBC de 22 kW para carregamentos em corrente alternada.

Cross Country em 2024

Em 2024 o Volvo EX30 será também Cross Country, com a produção a iniciar-se no final desse ano.

Esta versão muito pessoal irá ganhar jantes de 19 polegadas pintadas a preto, a reforçar a maior distância ao solo, e pneus personalizados para o offroad.

Placas protectoras em plástico envolvem toda a carroçaria, com o design mais radical a estar presente nos painéis pretos à frente e atrás.

Só no próximo ano se saberão mais especificações técnicas, assim como o preço para o crossover todo o terreno.

Versão Preço Single Motor (51 kWh) Core a partir de 37.896 euros Single Motor (51 kWh) Plus a partir de 40.909 euros Single Motor Extended Range (69 kWh) Core a partir de 43.246 euros Single Motor Extended Range (69 kWh) Plus a partir de 46.875 euros Single Motor Extended Range (69 kWh) Ultra a partir de 50.073 euros Twin Motor Performance (69 kWh) Plus a partir de 49.581 euros Twin Motor Performance (69 kWh) Ultra a partir de 52.779 euros

