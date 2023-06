Já voou: Volkswagen Golf R 333 Limited Edition esgota em oito minutos

Surpreendente ou talvez nem por isso: bastaram oito minutos para o especialíssimo Volkswagen Golf R 333 Limited Edition esgotar.

Tudo roda à volta do número que o distingue: 333 unidades para uma potência fantástica de 333 cv!

E, nesta despedida do motor de combustão, o desportivo confirma-se com um dos mais desejados do mundo, mesmo se o preço não é para todas as carteiras.

Feito para "comer" alcatrão

Na base do Volkswagen Golf R 333 Limited Edition está o Golf R Performance mas com afinações que o tornam um verdadeiro selvagem a "comer" alcatrão.

O compacto usa a mesma derivação mecânica do Golf R 20 Years, o que significa 333 cv e 420 Nm extraídos do bloco 2.0 TSI.

A afinação optimizada do motor, no entanto, leva a que a resposta às mudanças de carga seja extremamente espontânea, como explicam os técnicos da marca.

O turbocompressor é pré-carregado para o manter a uma velocidade constante durante a condução com carga parcial.

Tal significa um desenvolvimento mais rápido da potência para uma plena aceleração.

Quando é tirado o pé do acelerador, para depois o voltar a calcar, permite uma acumulação mais rápida do binário e melhora a capacidade de resposta do motor.

O resultado está bem visível nas acelerações passadas às quatro rodas com o sistema 4Motion através de uma caixa automática DSG de sete relações.

É preciso esperar "apenas" 4,6 segundos para bater nos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 270 km/hora.

"O Golf R 333 é o primeiro modelo R com uma especificação pré-definida por nós, que não deixa nenhum desejo do cliente por satisfazer", elogia Hakim Halimi, director de produto da linha R.

Concebido para Nürburgring

As características mecânicas incluem soluções como o R-Performance com vectorização de binário, aliado ao gestor dinâmico.

Ambos permitem distribuir a potência não só entre os eixos dianteiro e traseiro, mas também entre as duas rodas traseiras, para elevar a emoção ao máximo no ataque às curvas.

Os perfis de condução Drift e Special, especialmente concebidos para o circuito de Nürburgring, reforçam ainda mais o prazer de condução.

Nada discreta é a cor escolhida para este "selvagem": um exuberante Lime Yellow Metallic, acentuado por detalhes em preto nas laterais e no tejadilho.

A estrondosa banda sonora é assegurada pelo sistema de escape R Performance da Akrapovic com silenciadores traseiros em titânio.

A "ligação" ao nosso país é reflectida nas jantes especiais Estoril de 19 polegadas pintadas a negro, concebidas para "calçar" pneus semi-lisos.

A equipá-lo de origem estão bancos desportivos premium, com apoio de cabeça integrado, forrados em pele Nappa, e faróis de matriz LED IQ.Light com o pacote Light & Vision.

E, como não poderia deixar de ser, uma placa muito discreta assinala o número de cada um dos 333 exemplares.

Quanto aos sistemas de apoio à condução, inclui o pacote IQ.Drive com Travel Assist, Lane Assist, Emergency Assist e Cruise Control adaptativo com Stop & Go.

Dispõe ainda de airbag central à frente e câmara de visão traseira, a que soma o sistema de som Harman Kardon com nove altifalantes a debitarem 480 watts de potência musical.

Estando já esgotado, é apenas um pró-forma indicar o preço por que o Volkswagen Golf R 333 Limited Edition custa na Alemanha.

Uns singelos 76.410 euros, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem em Outubro. Será que algum irá chegar ao nosso país?

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?