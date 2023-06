F1: Verstappen vence GP Espanha e reforça ritmo de ''passeio'' no Mundial

Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 pela Red Bull com um Grand Slam, que é também o terceiro da carreira.

O bicampeão mundial dominou todas as sessões de treinos livres, foi o mais rápido na qualificação, liderou toda a corrida, e fez a volta mais rápida em corrida, terminando as 66 voltas em 1:27.57,940 horas.

Lewis Hamilton, pela Mercedes foi o segundo a 24,090 segundos, com o colega de equipa George Russell a cortar a meta em terceiro, a 32,389 segundos.

Foi a quinta vitória da temporada para o piloto holandês e a 40.ª da carreira, o que o deixa a apenas uma do brasileiro Ayrton Senna, o quinto mais vitorioso de sempre, com Lewis Hamilton a liderar a lista com 103 vitórias).

Estratégia perfeita

Largando da pole position, Verstappen apostou em pneus médios contra os macios escolhidos pela maioria dos adversários, incluindo Carlos Sainz Jr., que partia ao seu lado da primeira linha da grelha.

O piloto da Ferrari ainda tentou o ataque à liderança na primeira curva mas o holandês protegeu a trajectória interior e nunca mais foi importunado.

Quem fez uma boa largada foi Lewis Hamilton, que, ao sair do quarto lugar, passou o compatriota Lando Norris, da McLaren, para colocar-se atrás de Carlos Sainz Jr., antes de "saltar" para o segundo lugar.

Os Mercedes mostraram este domingo que as evoluções técnicas fizeram a equipa subir uma fasquia e colocar-se atrás da Red Bull, ainda que a alguma distância da construtora austríaca.

Uma melhoria consubstanciada na recuperação de George Russell que, ao largar do 12.º, recuperou seis posições logo na partida, chegando ao degrau mais baixo do pódio.

Sergio Pérez, pela Red Bull, voltou a dar mostras de que ainda lhe falta algo mais para lutar pelo título pois, saindo do 11.º lugar com o melhor carro em pista, só chegou à quarta posição final.

Sainz Jr. ainda salvou o quinto posto, numa prova em que a Ferrari ficou novamente aquém dos rivais, e em que o colega de equipa Charles Leclerc ficou mesmo fora dos pontos, em 11.º lugar.

Lance Stroll, da Aston Martin, bateu o colega de equipa Fernando Alonso pela primeira vez esta temporada, que se classificou em sétimo.

A construtora britânica terá de responder agora às evoluções da Mercedes, sob pena de deixar fugir o estatuto de segunda melhor equipa do pelotão.

Cada vez mais líder

Com estes resultados, Verstappen alargou a vantagem na frente do campeonato, somando agora 170 pontos.

São mais 53 do que Sérgio Pérez, com Fernando Alonso a quedar-se em terceiro, com 99 pontos, mais 12 do que Lewis Hamilton.

A pontuação corresponde a mais de duas corridas de diferença entre primeiro e segundo com apenas sete corridas disputadas das 23 previstas.

Nos construtores, a Red Bull domina, com 287 pontos, contra os 152 da Mercedes, seguida da Aston Martin, com 134.

O "circo" da Fórmula 1 volta a atravessar o oceano Atlântico para disputar o GP Canadá no fim-de-semana de 16 a 18 de Junho.

