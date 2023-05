BMW estreia Concept Touring Coupé com linhas duma 'shooting brake'

A BMW antecipou esta sexta-feira a surpresa que preparou para o Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 que acontece este fim-de-semana.

A divisão de design da marca de Munique reinventou a carroçaria de um desportivo elegante de dois lugares mas sublimada numa shooting brake.

A alimentar o BMW Concept Touring Coupé está o tradicional bloco biturbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, que é já uma imagem de marca da insígnia alemã.

Desportivo virtuoso

Primeiro realce é que o BMW Concept Touring Coupé distingue-se pela redução da grelha que tem distinguido as mais recentes propostas da construtora.

Excluindo esse "pormaior", as suas dimensões lembram o BMW 328 Touring Coupé que venceu em 1940 as Mille Miglia em Itália.

Em termos de estilo, o destaque vai para a traseira esculpida que se funde com os painéis laterais, acentuando a cintura atlética do desportivo.

Já a janela traseira plana e as superfícies da carroçaria claramente definidas enfatizam a sua postura sólida.

É visto de perfil que se percebe neste Concept Touring Coupé a interpretação tradicional da BMW para uma shooting brake.

É também uma homenagem ao Série 2 do início dos anos 70, definido como um Touring para se distinguir da berlina.

O capô quase a perder de vista, os contornos aerodinâmicos do tejadilho e a poderosa secção traseira formam uma estética distinta.

Já as linhas das janelas laterais, com uma torção Hofmeister e com os guarda-lamas traseiros alargados, destacam a sua elegância desportiva.

E, para reforçar esse visual, destacam-se as jantes radiais em liga leve de 20 polegadas à frente e 21 atrás, que são exclusivas para esta proposta estética.

Por dentro, superfícies em pele trabalhadas pela especialista italiana Poltrona Frau criam um ambiente moderno e luxuoso.

A bagageira tem o espaço necessário para "escapadinhas" de fim-de-semana, com as malas em pele que acompanham o carro a terem sido feitas à medida pela Schedoni.

