EX30 eléctrico quase a estrear: Volvo revela segurança inovadora para a cidade

A três semanas da estreia do novo EX30, a Volvo começa a revelar as capacidades do crossover eléctrico ao nível da segurança no trânsito citadino.

Uma das estreias está num sistema inovador de avisos visuais e sonoros na abertura de portas sempre que for detectada a passagem de ciclistas ou carros na via.

Este alerta concebido para ambientes urbanos é uma das várias funcionalidades da tecnologia Safe Space que irá equipar o modelo.

Sem dar pistas sobre a fisionomia do crossover, para além de uma imagem aérea do "eléctrico" devidamente camuflado, a Volvo adianta que terá uma estrutura de referência com as mais recentes tecnologias de retenção.

A concepção estrutural do EX30 reforça a força da "gaiola de segurança", assim como os pilares A, B e C, sem esquecer o tejadilho.

Para proteger a integridade da bateria, o chassis e o habitáculo são construídos com aço de alta resistência para compensar os impactos de potenciais colisões de forma eficiente.

Inclui também um airbag lateral dentro do banco do condutor para reduzir lesões na cabeça e no tórax em caso de impacto.

A segurança não se cinge apenas a estas soluções, com o crossover a ser equipado de série com uma nova funcionalidade de travagem automática em cruzamentos e um novo sistema avançado de alerta ao condutor.

Além de detectar as mãos no volante, um sensor especial instalado atrás dele detecta os movimentos dos olhos e do rosto até 13 vezes por segundo, percebendo se o condutor está distraído, sonolento ou desatento.

As especificações do sistema motriz e respectiva autonomia da bateria serão reveladas na estreia do Volvo EX30 a 7 de Junho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?