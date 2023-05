Toyota bZ4X ganha duas edições especiais; saiba os preços

A Toyota reforçou a oferta do "eléctrico" bZ4X com duas edições especiais recheadas de equipamento, que apenas podem ser reservadas no portal nacional da marca até ao último dia de Maio.

Proposta a partir de 48.890 euros, a edição Exclusive Limited comporta jantes em liga leve de 18 polegadas, ecrã multimédia de oito polegadas, assistente de voz "inteligente" e carregador de bordo de 7 kWh.

No que respeita à segurança activa e aos auxiliares de condução, conta com câmara traseira e sistema de alerta de pré-colisão.

Já a variante Premium Limited, com um preço de partida de 52.090 euros, inclui ecrã multimédia de 12,3 polegadas, carregador sem fios de telemóvel e câmara panorâmica a 360 graus.

Assistente de condução e sensores de estacionamento "inteligente", e alerta de ângulo morto completam a oferta.

Sendo ambas as edições especiais dirigidas a clientes empresariais, a Toyota propõe a solução de renting Kinto One com mensalidades a partir de 619 euros (mais IVA) para 60 meses e 50 mil quilómetros.

O Toyota bZ4X apresenta-se com dez anos ou 1 milhão de quilómetros de garantia para a bateria, a que se soma a garantia Toyota Relax até dez anos ou 200 mil quilómetros.

