Belo e radical: Porsche 718 Spyder RS faz disparar adrenalina

Para quem ama descapotáveis de excepção, certamente não ficará desiludido com o novíssimo Porsche 718 Spyder RS.

Aquele que deverá ser o último modelo com motor boxster de combustão promete emoções a toda a prova de capota aberta.

O modelo já tem o preço definido para o nosso país e deverá chegar aos concessionários no início do Verão.

Leve e poderoso

Belo e mais radical do que nunca é a melhor definição que se pode fazer deste Porsche 718 Spyder RS.

Os 500 cv e 450 Nm que o bloco atmosférico de 4.0 litros e seis cilindros derivado do 911 GT3 debita fazem dele o boxster mais poderoso da gama.

Afinal, trata-se do mesmo motor que equipa o 718 Cayman GT4 RS com a caixa automática PDK de sete relações.

Todavia, beneficia do facto de ser ligeiramente mais leve: pesando apenas 1.410 quilos, cumpre em 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Se essa meta não o satisfizer, saiba que bastam 10,9 segundos para chegar aos 200 km/hora, com a velocidade máxima a estabelecer-se nos 308 km/hora.

Para este desempenho contribui o rebaixamento da carroçaria em mais três centímetros do que o 718 Spyder convencional.

O nível de amortecimento é gerido pelo sistema activo de suspensão PASM, agora com uma afinação ainda mais desportiva.

O Porsche Torque Vectoring com diferencial mecânico autoblocante permite uma distribuição diferenciada do binário entre as rodas traseiras nas curvas.

Ninguém fica indiferente

Ao nível da estética, percebe-se que se está defronte de um super desportivo muito especial.

Sem surpresa, toda a dianteira é muito parecida com a do 718 Cayman GT4 RS, com capô em fibra de carbono é decorado com entradas de ar nas laterais.

O arrefecimento dos travões é assim reforçado sem que o coeficiente aerodinâmico seja afectado de forma negativa.

Já os deflectores nas extremidades do pára-choques contribuem para uma maior força descendente à frente.

A asa traseira tem a forma de uma cauda de pato, enquanto atrás dos encostos de cabeça dos bancos estão as entradas de ar para refrigerar o motor.

O ambiente desportivo prossegue a bordo, logo visível nos bacquets ultraleves em plástico reforçado com fibra de carbono e revestidos com Race-Tex, também aplicado no volante.

Há sempre a possibilidade de optar pelo pacote Weissach com as ponteiras de escape em titânio e mais fibra de carbono em vários componentes.

E, em vez da pele sintética nos revestimentos do tabliê e dos painéis laterais, os acabamentos são também em Race-Tex.

As jantes de 20 polegadas são em magnésio forjado, ao contrário das rodas de série, que são em alumínio também forjado.

O Porsche 718 Spyder RS chega ao mercado nacional ainda a tempo de apanhar o Verão com um preço de partida de 213.586 euros.

A estreia internacional ao público está agendada para Junho, nos 75 anos da Porsche em Estugarda, e no Festival de Velocidade de Goodwood.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?