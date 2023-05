Lamborghini celebra 60 anos no domingo e mostra como o Revuelto foi criado

É já este domingo que a Lamborghini celebra 60 anos de vida, uma data que a insígnia italiana está a celebrar desde Janeiro um pouco por todo o mundo.

Depois do Japão e do Reino Unido, as celebrações ganham velocidade a 24 de Maio com o 60.º Anniversario Giro em Bolonha.

Trata-se de um circuito de cinco dias que irá terminar a 28 na Piazza Maggiore da cidade italiana com um Concours d’Elegance.

Nesse dia, é esperada a participação de mais de 150 super desportivos, onde não faltarão dezenas de "clássicos" que têm feito a história da marca.

Segredos do Revuelto

Entretanto, a Lamborghini revela agora em vídeo os principais segredos que estiveram por trás do desenvolvimento do novo Revuelto.

O director técnico Rouven Mohr e o responsável da divisão de design Mitja Borkert explicam o processo de desenvolvimento do primeiro V12 híbrido plug-in HPEV (Veículo Electrificado de Alto Desempenho) da marca.

"O principal desafio foi transferir o ADN da Lamborghini para o mundo eléctrico", explica Mohr.

"O Revuelto é o primeiro modelo em que mudámos a arquitectura por completo. Apresenta um monocasco totalmente novo em fibra de carbono, tracção eléctrica às quatro rodas e um som sem precedentes".

Mitja Borkert, por seu lado, destaca os desafios que foram colocados à sua equipa no desenvolvimento estético do super desportivo.

"Um dos parâmetros era manter a silhueta típica da Lamborghini com a forte inclinação da cabine".

O resultado foi as principais linhas do modelo "abraçarem" o habitáculo, ao mesmo tempo que é celebrado o bloco V12 exposto a sobressair na traseira.

