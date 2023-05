Iconic Edition muito especial celebra 25 anos do Audi TT

O Audi TT faz 25 anos e nada melhor do que celebrar a data com uma edição muito especial do icónico desportivo.

Votado Melhor Automóvel Novo do Ano em 1999 pela Auto Europe, o coupé e a sua variante roadster continuam a emocionar ao fim de três gerações.

O facto de afastar-se deliberadamente da filosofia habitual das propostas da Audi sublinhou a completa novidade que o modelo representou.

Palco de inovações

Para os novos TT e TT RS de terceira geração, os estilistas da marca dos quatro anéis reinterpretaram as linhas do TT original de 1998 para a era moderna.

E foram muitos os pormenores dinâmicos neles integrados, mantendo-se apenas a tampa redonda do depósito de combustível com as típicas letras TT.

Ao nível técnico foram diversas as inovações introduzidas, a começar pela estreia do virtual cockpit da Audi e do monitor MMI.

A solução era composta por um painel de instrumentos digital com gráficos detalhados nos ecrãs que substituíram os mostradores analógicos.

Em 2016, uma nova era para a tecnologia de iluminação automóvel teve início quando foi usada pela primeira vez a tecnologia OLED.

Potência fantástica

Se o Audi TTS dispunha de um motor turbo de 2.0 litros e 310 cv, o TT RS elevava as emoções com um bloco turbo de 2.5 litros e cinco cilindros.

Com os seus 400 cv e 480 Nm, este propulsor TFSI eleito Motor Internacional do Ano nove vezes consecutivas destacava-se pela sonoridade desportiva.

Nada melhor, por isso, do que dar-lhe uma "roupagem" renovada para distinguir todo o seu poder na estrada.

Pintado num especialíssimo Nardo Gray, o Audi TT RS Coupé Iconic Edition exibe os principais elementos de estilo e de tecnologia do modelo.

A potência e binário passados às quatro rodas através de uma caixa automática de sete relações levam-no dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,7 segundos.

