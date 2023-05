Peugeot 2008 renova-se e supera 400 km em modo eléctrico

Não mudou de tamanho mas ganhou mais argumentos para se manter como um dos modelos mais apreciados no nosso país.

O Peugeot 2008 renovou-se (pouco) por fora mas por dentro ganhou mais equipamentos e tecnologias nas variantes Active, Allure e GT.

Com chegada prevista neste Verão aos concessionários nacionais, a gama comporta motorizações mais evoluídas nos campos híbrido e 100% eléctrico.

Visual forte

Quatro anos passados sobre o lançamento da segunda geração, o Peugeot 2008 ganhou novos argumentos que visam cimentar as suas qualidades.

As dimensões do modelo que substitui mantêm-se – 4,30 metros de comprimento por 1,99 de largura e 1,56 de altura – mas o visual é mais forte.

A renovação que o Peugeot 508 sofreu recentemente foi transferida para a dianteira, marcada pelas três garras luminosas verticais.

Essas luzes diurnas, integradas nas inserções em preto brilhante do pára-choques, dão-lhe uma forte presença na estrada.

E, na variante GT, esse visual ganha mais impacto com essas três linhas verticais a serem ampliadas na iluminação dos faróis Full LED.

Os farolins LED também foram redefinidos, com as três lâminas duplas horizontais sobrepostas, a alargarem visualmente o porte do crossover.

As jantes em liga leve, disponíveis de 16 a 18 polegadas, são propostas com novos desenhos.

A bagageira mantém 434 litros de capacidade nas versões com motores a combustão, baixando para 405 litros na variante 100% eléctrica.

A pintar a carroçaria estão as novas cores Gris Selenium, que é o tom de lançamento do modelo, e Blanc Okenite com reflexos cinzento-azulados.

Ambas juntam-se às já existentes Gris Artense, Noir Perla Nera, Rouge Elixir e Bleu Vertigo.

O GT é ainda enriquecido de série com o tejadilho preto bicolor enquanto todas as variantes passam a dispor de retrovisores laterais em preto.

Tecnologias evoluídas

As transformações a bordo também são notórias, como é exemplo o ecrã táctil multimédia, que passa a ser de dez polegadas.

Através dele são controladas as funções de rádio e telefone no nível de equipamento Active.

Nas versões mais equipadas, conta com a mais recente geração dos sistemas de infoentretenimento i-Connect e i-Connect Advanced.

O sistema é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e suporta actualizações remotas.

Sob o ecrã multimédia distinguem-se as habituais "teclas de piano" para aceder mais rapidamente às funções principais.

O painel de instrumentos digital é agora de dez polegadas nos níveis de equipamento Allure e GT mas com melhores gráficos e mais personalizável.

Quanto à versão Active, que dá entrada à gama, mantém-se o ecrã analógico.

O crossover possui novos revestimentos em tecido para os bancos mas para o GT há, opcionalmente, novos revestimentos em Alcantara.

Outras mudanças estão patentes nas propostas com caixa manual de seis velocidades, ao ganhar um novo punho de comando mais ergonómico.

As versões com transmissão automática mantêm o punho de comando introduzido no modelo há um ano.

Toda a gama inclui o sistema de aderência Grip Control para aceder aos modos de condução "areia", "lama" e "neve".

Às novas câmaras dianteira e traseira de alta definição para as manobras de estacionamento, há outros dispositivos de assistência ao condutor.

Cruise Control adaptativo, alerta activo de saída da faixa de rodagem e travagem automática de emergência são algumas das valências tecnológicas.

Híbrido chega em 2024

As motorizações com propulsores a combustão do Peugeot 2008 são em tudo iguais às do modelo que agora substitui.

A gama compreende os PureTech 100 e PureTech 130 a gasolina com caixa manual de seis relações.

A segunda variante pode incluir uma transmissão automática de oito relações, que é de série no BlueHDi 130 a gasóleo.

Novidade mesmo é o aumento de potência, binário e autonomia do E-2008, ao ganhar o mesmo sistema já adoptado pelos E-208 e E-308.

O motor eléctrico passa a ser de 115 kW (156 cv) e 260 Nm, enquanto a bateria é agora de 54 kWh para uma autonomia até 406 quilómetros.

O carregamento até 80% da sua capacidade, a 100 kW em corrente contínua, faz-se em cerca de 30 minutos.

A estreia 100% híbrida faz-se no início do próximo ano com o novo grupo motopropulsor 48V Hybrid.

O sistema motriz compreende um motor a gasolina PureTech de nova geração com 136 cv.

A ele está associada uma nova caixa electrificada de dupla embraiagem com seis relações, que inclui um motor eléctrico.

A marca do leão destaca um consumo de combustível mais reduzido até 15%, e condução em modo totalmente eléctrico em mais de 50% do percurso citadino.

O renovado Peugeot 2008 chega ao mercado nacional este Verão, faltando saber os preços de cada versão.

