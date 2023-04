Actualização bem-vinda: Renault Clio renova-se e ganha linha Esprit Alpine

Quatro anos passados sobre o lançamento da quinta geração do Renault Clio, o compacto recebe uma bem-vinda revitalização para se pôr a par dos seus rivais.

Mais vistoso por dentro e por fora, e com tecnologias actualizadas, o compacto segue a filosofia estética dos mais recentes modelos da marca.

A principal estrela está na motorização 100% híbrida, a que se somam opções a gasolina, diesel e GPL, e a estreia da nova linha Esprit Alpine.

Estar a par dos rivais

Não se tratam de pequenos retoques: à frente, o hatchback recebe uma frente totalmente redesenhada com um novo pára-choques e uma grelha mais larga.

Já os faróis LED mais afilados ligam-no de forma eficaz à estética dos novos Renault Austral e Espace.

As luzes diurnas em forma de losango, alinhadas nas laterais do pára-choques, estreiam a nova assinatura luminosa da marca.

Os níveis de equipamento Techno e Esprit Alpine incluem ainda um deflector por baixo da grelha, inspirado no universo dos desportos motorizados.

A traseira apresenta-se com um visual mais convencional, mesmo com o pára-choques renovado com as saídas aerodinâmicas nas laterais.

Os farolins mantêm o mesmo visual mas, tapados por uma capa transparente, ganham funções diferentes.

A gama inclui seis difusores à escolha, segundo os níveis de equipamento, e com ou sem saída de escape nas versões híbridas.

Mesmo com estas mudanças, as medidas do novo Clio são quase idênticas: são 4,05 metros de comprimento por, 1,99 de largura e 1,44 mm de altura.

O compacto está disponível em sete cores exteriores e até seis jogos de jantes até 17 polegadas, de acordo com o equipamento.

E, para as versões Techno e Esprit Alpine, são ainda propostas antenas do tipo "barbatana de tubarão".

Tecnologia actualizada

O interior mantém um desenho semelhante ao do anterior Clio, embora mais sustentável com o uso de fibras orgânicas e poliéster nos revestimentos.

Os assentos remodelados asseguram bom conforto e ergonomia, com a versão Esprit Alpine a ganhar bancos dianteiros desportivos com melhor apoio lateral.

O painel de instrumentação digital varia entre as sete e as dez polegadas, de acordo com o nível de equipamento.

O ecrã de infoentretenimento, de sete ou 9,3 polegadas, é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

O sistema Easy Link da Renault está combinado com as configurações MultiSense e os 20 sistemas de assistência ao condutor que pode incluir.

Os principais compreendem Active Drive Assist, câmara de 360° e travagem activa de emergência com detecção de ciclistas e peões.

O sistema combina cruise control adaptativo, stop & go e manutenção na faixa de rodagem, o que equivale a uma condução semi-autónoma de nível 2.

Esprit Alpine em estreia

São inúmeros dos detalhes por fora e por dentro do nível Esprit Alpine, que se assume como o topo de gama da linha.

A grelha dianteira, estampada a quente, varia entre o escuro no centro e o cromado brilhante junto às molduras exteriores.

Uma linha preta brilhante liga ambos os faróis enquanto o logótipo reformulado tem acabamento exclusivo Ice Black em alumínio escovado Ice Black.

A lâmina frontal, as embaladeiras laterais e o difusor traseiro são pintados em cinzento Schiste Mate.

A completar o conjunto estão jantes de 17 polegadas em alumínio pintadas de preto e envernizadas em cinzento fumado.

O interior distingue-se por bancos específicos à frente com maior apoio lateral e decorados a preceito para este nível de equipamento.

O volante possui costuras duplas em vermelho, branco e azul, com o tabliê a exibir a bandeira francesa, sendo os pedais em alumínio.

Híbrido com 145 cv

As motorizações que equipam o renovado Renault Clio foram devidamente actualizadas, tendo como evidente destaque a variante 100% híbrida.

O E-Tech Full Hybrid de 145 cv equipa dois propulsores eléctricos, de 36 kW (49 cv) e de 18 kW (24 cv), com este último a actuar como motor de arranque/gerador.

Ambos são combinados com um bloco turbo de 1.6 litros e quatro cilindros com 69 kW (94 cv), uma caixa inteligente multimodo sem embraiagem e uma bateria de 1,2 kWh.

A transmissão automática do motor de combustão interna tem quatro relações, a que se somam mais duas para o propulsor eléctrico principal.

À gama soma-se o motor turbo TCe 100 GPL de três cilindros, com 100 cv e 170 Nm, para uma autonomia superior a 1.000 quilómetros.

Outra opção motriz é o turbo 1.0 TCe 90 de três cilindros turbo, com 90 cv e 160 Nm.

E, para quem julgava que o diesel tinha desaparecido da gama, desiluda-se porque o Clio renovado ganha o bloco Blue dCi 100 com 100 cv e 260 Nm.

Estas três últimas versões são propostas de série com uma transmissão manual de seis velocidades.

Sem preços anunciados, o renovado Renault Clio deverá chegar aos concessionários nacionais no final do Verão.

