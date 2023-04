Conduzir sem mãos: BlueCruise da Ford aprovado no Reino Unido

A Ford é o primeiro fabricante automóvel a introduzir o assistente à condução "mãos fora do volante, olhos na estrada" no Reino Unido.

O sistema BlueCruise de condução semi-autónoma de nível 2 está aprovado para auto-estradas pré-mapeadas naquele país.

A nova tecnologia está presente em mais de 190 mil carros da Ford e da Lincoln e, nos EUA e Canadá, já foi "testada" em mais de 102 milhões de quilómetros.

A aprovação ao sistema foi agora dada pelo departamento de transportes britânico em percursos que passam a ser designados como Blue Zones.

Significa que os condutores do Mustang Mach-E poderão usá-lo nos 3.700 quilómetros de auto-estradas pré-mapeadas de Inglaterra, Escócia e Gales.

O BlueCruise monitoriza as marcações nas estradas, os sinais de trânsito e as condições de tráfego para controlar a direcção, aceleração e travagem.

Também "lê" o posicionamento na faixa de rodagem, bem como a manutenção de distâncias seguras face aos veículos que circulam à frente, sendo até possível imobilizar o veículo nos engarrafamentos.

O sistema Blue Cruise baseia-se nas capacidades do Cruise Control Adaptativo Inteligente da Ford.

O modo "mãos livres" permite aos condutores conduzir com as mãos fora do volante em troços de auto-estrada aprovados como Blue Zones.

Antes da passagem para uma condução sem mãos, o sistema usa transições animadas no cluster para indicar que a função está em modo mãos-livres,

Operando a uma velocidade máxima de 130 km/h, o BlueCruise recorre a uma combinação de radares e câmaras para detectar e seguir a posição e a velocidade de outros veículos.

Uma câmara virada para a frente detecta as marcações na faixa de rodagem e os sinais de velocidade.

O sistema também usa uma câmara de infravermelhos virada para o condutor, para garantir que a sua atenção se mantém focada na estrada.

O BlueCruise é o mais recente complemento ao conjunto de tecnologias integradas no Mustang Mach-E.

A funcionalidade equipa de série o SUV eléctrico deste ano, tendo uso gratuito nos primeiros três meses de utilização depois de activado o FordPass Connect.

