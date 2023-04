Pura emoção: futuro eléctrico da Lancia assenta no Pu+Ra HPE

É uma verdadeira revitalização o que a Lancia anuncia com o desportivíssimo e muito eléctrico Pu+Ra HPE.

Mais do que um protótipo, este High Performance Electric é uma declaração de intenções para o que a marca italiana ambiciona até ao final desta década.

Nada melhor do que impressionar os apaixonados pelo mundo automóvel do que com um desportivo inspirado nos modelos de culto que produziu nos anos 70.

A nova proposta foi revelada no último sábado em Milão pelo director executivo Luca Napolitano.

Futurista eléctrico

Era óbvio que o regresso da Lancia à ribalta da indústria automóvel teria de ter um impacto que perdurasse no tempo.

A insígnia italiana combinou no Pu+Ra HPE os traços que marcaram os seus modelos mais lendários numa linguagem estilística que releva para o futuro.

O Lancia Stratos foi um dos inspiradores do protótipo desportivo, visível nos detalhes dos farolins, embora a traseira tenha linhas relativamente simples.

O difusor elevado dá corpo a um perfil atrevido, com as formas muito musculadas a serem realçadas pelos guarda-lamas alargados.

O visual mais futurista está presente na dianteira, marcada por uma assinatura luminosa especial composta por três finas barras LED em forma de Y.

Muita luz a bordo

O habitáculo é luminoso quanto baste, muito à conta do tejadilho circular em vidro, a mostrar um interior que alia o design extremo ao conforto.

Fruto da parceria com a Cassina, casa italiana especializada em mobiliário de alta qualidade, distinguem-se as "poltronas" pintadas em amarelo ocre.

A dividir os bancos à frente e atrás estão duas consolas com diversos comandos, enquanto o tabliê quase se assemelha a uma mesa redonda.

Acima de tudo, pretendeu-se uma "arquitectura fluida, com grande atenção aos detalhes numa composição global de formas puras".

A bordo, a Lancia usa a tecnologia SALA (Sound Air Light Augmentation), que não é mais do que um interface virtual.

As funções de áudio, ar condicionado e iluminação podem ser accionadas com o simples toque de um botão ou por voz, para adaptar o ambiente interno.

O dispositivo compreende três modos, com o Imersivo a reforçar o prazer de condução e o Bem-Estar a ter em atenção o ambiente a bordo.

O Entretenimento destina-se a aproveitar os tempos de espera para carregar a bateria com actividades como assistir a um filme ou jogar um jogo de vídeo.

Mais de 700 km de autonomia

A Lancia não detalhou as características técnicas do Pu+Ra HPE mas adiantou que o protótipo eléctrico terá uma autonomia superior a 700 quilómetros.

Os tempos de carregamento até 80% da capacidade da bateria fazem-se em dez minutos, com o consumo médio a ficar-se pelos 10 kWh/100 km.

Novidade é que neste desportivo estão já integrados o motor, a bateria, a suspensão e a tecnologia SALA do futuro Lancia Ypsilon electrificado.

O compacto citadino, nas versões híbrida e 100% eléctrica, será apresentado no próximo ano, para chegar ao mercado europeu em 2025.

Seguir-se-á, no ano seguinte um SUV coupé eléctrico com perfil fastback para, em 2028, chegar o novo Lancia Delta, a assinalar a produção 100% eléctrica da marca.

