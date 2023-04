Fiel aos detalhes: Peugeot 9x8 já é Lego Technic

A marca do leão leva ao Autódromo Internacional do Algarve o hiper carro híbrido com que corre no Mundial de Resistência… mas em Lego Technic!

Proposto numa escala 1:10, este Peugeot 9x8 miniaturizado mantém a elegante silhueta e realça os seus detalhes decorativos em tom lima.

A própria transmissão eléctrica de sete relações deste hiper carro com tracção integral foi fielmente reproduzida.

O mesmo acontece com a mecânica híbrida, a suspensão e o motor V6, assim como os elementos de iluminação que brilham no escuro.

"As duas marcas juntaram-se para criar um produto que celebra uma nova era nas corridas e na engenharia híbridas", explica o designer do grupo Lego.

E Kasper René Hansen assume mesmo as dificuldades para "recriar as formas e os detalhes de um modelo tão elegante" com as peças da Lego Technic.

Idealizado em Janeiro de 2022, cinco meses antes da apresentação oficial do bólide, o Peugeot 9x8 da Lego Technic é composto por 1.775 peças.

"Foi preciso um ano para desenvolver por completo o projecto com as equipas técnicas e de design, para transpor os detalhes técnicos", explica Olivier Jansonnie, director técnico da Peugeot Sport.

Construído numa escala de 1:10, mede 50 cm de comprimento por 22 de largura e 13 de altura e estará disponível a partir de 1 de Maio por 199,99 euros.

A miniatura estará ao lado do Peugeot 9x8 real nas Seis Horas de Portimão este domingo para a segunda prova do Mundial de Resistência.

