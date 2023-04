Um Porsche 917 por menos de 200 mil euros? Sim mas há um truque…

Um Porsche 917 em tudo semelhante aos que correram nas 24 Horas de Le Mans foi vendido por menos de 190 mil euros no início de Abril.

A façanha aconteceu no portal americano Bring a Trailer mas atenção que este super desportivo é de todo diferente do que possa imaginar.

Sob a carroçaria deste Porsche 917 está uma pista de slot cars, construída ao estilo do circuito de La Sarthe, mas que evoca antes o filme Le Mans, protagonizado em 1971 por Steve McQueen e Siegfried Rauch.

O "casco" do 917, que abre por controlo remoto, foi pintado no azul e laranja originais da Gulf, enquanto a pista de 4 metros de comprimento por 1,8 de largura tem todos os elementos de que precisa para torná-la mais real.

Os pormenores de época estão patentes nas réplicas dos carros de competição que competiram com o bólide alemão.

Dos 19 carros presentes destacam-se um Ford GT40 modificado com uma câmara, um Ferrari 512 Coda Lunga, um Lola T70 e um Porche 917 com as películas da Martini Racing.

Outro Porche 917, com as pinturas da Gulf, retratam o carro n.º 20 conduzido por Steve McQueen no filme, enquanto o Porsche 917K homenageia o vencedor das 24 Hors de Le Mans em 1970.

A pista de corridas, à escala 1:32, foi criada há dez anos pela Slot Mods sediada em Detroit, no Michigan.

A réplica em que o circuito é guardado foi fabricada em material compósito e montado sobre uma estrutura tubular assente em rodízios.

Finalizado com as cores da Gulf, dispõe de ópticas que podem ser acesas, não faltando o limpa pára-brisas, as saídas de escape e as jantes pretas com bloqueio central, equipadas com pneus slick já desgastados.

