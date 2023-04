Aiways U6: a elegância de um coupé com o espaço de um SUV

Depois do relativo sucesso do U5 Prime, a Aiways volta à carga com uma proposta marcada por uma estética muito elegante mas que não foge às principais linhas definidas pelo protótipo.

Lisboa e Cascais foram os palcos escolhidos para a apresentação internacional do novíssimo Aiways U6 Prime.

O SUV coupé chega aos concessionários nacionais ao longo de Junho, já com preços definidos para os mercados privado e empresarial.

Estética de bom gosto

Com 4,81 metros de comprimento, o Aiways U6 Prime é 13 cm mais comprido do que o modelo de que descende mas mantém os mesmos 2,80 metros de distância entre eixos.

Visualmente, assinala-se a linha descendente do tejadilho, como qualquer coupé que se preze, numa estética mais conseguida ao cortar com as linhas geométricas definidas pelo SUV.

Na dianteira, em forma de "nariz de tubarão" convergem várias linhas sobre o logótipo e o escudo, montado sobre a grelha central, com as entradas de ar laterais a darem corpo às suas pretensões mais dinâmicas.

Os faróis LED, em forma de L invertido, jogam com a altura e a largura de forma hábil, ampliando a largura do carro para 1,88 metros.

Essa ideia é reforçada pelos farolins, ligados por uma fina faixa luminosa LED, a realçar a apresentação dinâmica das funções das luzes.

A bagageira chega aos 472 litros contra os 432 do U5 Prime mas perde capacidade com os bancos traseiros rebatidos: 1.260 litros contra os 1.555 do SUV.

O conjunto fica assente sobre jantes em liga leve de 20 polegadas para pneus com 235/45 R20 de dimensão.

Espaço abundante

Por dentro do Aiways U6 Prime, mantém-se o espaço abundante já exemplificado no "irmão" mais velho mas com ligeiras mudanças que reforçam a sua distinção.

A luz interior é abundante, à conta do tejadilho panorâmico, enquanto o desenho dos assentos, que são fáceis de ajustar, realça o dinamismo evocado pelas linhas do carro.

Essa ideia é reforçada pela pintura amarelo canário do modelo de lançamento, a "casar" de forma feliz com os tons bege, vermelho e azul que revestem o interior.

Os encostos de cabeça dos bancos à frente são reguláveis em altura, enquanto à frente do "pendura" é incluído um porta-luvas, elementos que o U5 Prime não dispunha.

Entre os bancos dianteiros, a consola central é prolongada pelo selector de marchas, cuja originalidade está na sua manche em tudo igual à de um avião.

Um tabliê maciço alberga atrás do volante multifunções um pequeno painel de instrumentos, alinhado com as saídas de ar, onde são exibidos os principais dados de condução.

Essa linha apenas é interrompida pelo grande ecrã táctil de infoentretenimento de 14,6 polegadas, acima de um tapete para carregar o telemóvel por indução, embora também disponha de entradas USB.

As possibilidades de personalizar o ambiente, ou ajustar os auxiliares à condução – dispõe de condução semi-autónoma de nível 2 – e os equipamentos de conforto são inúmeras, com os atalhos a facilitarem a selecção.

Até 405 km de autonomia

Ao tomar a plataforma do U5 Prime como base, o U6 Prime ganha também a mesma bateria de 63 kWh mas com uma autonomia superior a 400 quilómetros, equipando de série uma bomba de calor.

O novo motor eléctrico que dá tracção às rodas dianteiras viu a potência e binário aumentarem: contra os 204 cv e 310 Nm do SUV, a nova proposta subiu para os 218 cv e 315 Nm.

O desempenho também é mais dinâmico, ao bastarem-lhe sete segundos para chegar aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a manter-se nos 160 km/hora.

Estas ligeiras mudanças não alteraram o consumo, com a média WLTP a situar-se entre 15,9 e 16,6 kWh/ por cada centena de quilómetros percorridos.

A bateria pode ser carregada de 20 a 80% em 35 minutos num posto rápido de 90 kWh, com o carregamento em corrente alternada a 11 kWh a fazer-se na totalidade em cerca de sete horas.

Dispõe de três modos de condução pré-definidos (Eco, Normal e Sport), a que se soma o Custom para personalizar a sensibilidade do pedal do acelerador ou o nível de travagem regenerativa, por exemplo.

Há também a função adicional Pedal para a cidade que, sem ser o sistema e-pedal já que o carro continua a mover-se a baixa velocidade, aumenta de forma significativa o nível de travagem regenerativa.

O Aiways U6 Prime chega em Junho aos concessionários nacionais a partir de 42.490 euros, sensivelmente mais 2.500 euros do que o U5 Prime.

Para empresas, o SUV coupé arranca nos 38.490 euros, a que se soma o valor do IVA.

