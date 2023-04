Moldado pelo vento: Smart #3 mostra-se antes da estreia em Xangai

Há novas imagens do Smart #3 com que a marca irá estrear-se no segmento dos SUV coupé este mês.

Já sem qualquer camuflagem, embora a pintura não permita ver todos os detalhes, foi dada ênfase aos Cx 0,27 que tem de coeficiente aerodinâmico.

Para esta aerodinâmica avançada, vários recursos foram concebidos para melhorar um desempenho em linha com o seu cariz mais desportivo.

À frente, o Smart #3 beneficia de uma grelha AGS e de entradas de ar laterais para reforçar a eficiência energética, complementada com rodas específicas.

Um difusor e um spoiler na parte traseira, assim como a optimização da parte inferior da carroçaria, completam as suas linhas aerodinâmicas.

Somam-se ainda os retrovisores laterais aerodinâmicos e os puxadores ocultos nas portas.

A estreia do Smart #3 acontece a 18 de Abril, no salão automóvel de Xangai, para depois serem revelados detalhes do modelo para o mercado europeu.

Se seguir os mesmos "passos" motrizes do Smart #1, a entrada na gama far-se-á com um propulsor de 200 kW (272 cv) e 343 Nm com tracção traseira.

Já a variante Brabus soma mais um motor de 115 kW (156 cv) e 200 Nm para atingir uma potência e binário combinados de 315 kW (428 cv) e 543 Nm.

A bateria, que deverá ser a mesma de 66 kWh que equipa o "irmão", deverá assegurar uma autonomia superior a 420 quilómetros.

