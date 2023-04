Cupra UrbanRebel Concept: um 'cockpit’ tirado do mundo dos videojogos

A pouco e pouco, a Cupra começa a mostrar alguns pormenores que o modelo de produção do UrbanRebel Concept poderá incluir

O protótipo do futuro citadino eléctrico reinventa o habitáculo num novo conceito estilístico e tecnológico que coloca a ênfase no condutor

"O interior foi desenhado para maximizar as emoções e fazer da condução uma experiência", destaca o director de design Jorge Diez. "Um mundo de emoções na ponta dos dedos".

Dois dos elementos em questão é o visor duplo da instrumentação, que surge com o toque de um botão. "Com estes ecrãs LED, o condutor tem toda a informação de que precisa para conduzir", prossegue o técnico.

"Em conjunto com o visor head-up, fazem da condução do Cupra UrbanRebel Concept uma experiência emocional única".

Dirigido a uma geração-alvo onde a internet oferece emoções instantâneas num só clique, apostou-se na criação de uma palete de cores para a luz ambiente que reforça a ligação ao mundo virtual.

Os tons em púrpura e verde estão em evidente destaque, assim como elementos diferenciadores como a consola central flutuante.

Os bancos "pintados" com cores fluorescentes são "esculpidos" com técnicas tricotadas em 3D com as mais recentes tecnologias de design.

E a integração de botões no volante que quase parecem os comandos de uma consola de videojogos, prometem sensações ao volante ainda mais emocionantes.

Ainda sem nome definido para o "eléctrico" de produção, embora tudo indique que possa chamar-se Cupra Raval, será construído sobre a mesma plataforma do novo Volkswagen ID. 2ALL.

