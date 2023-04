F1: Verstappen vence GP Austrália em corrida marcada pelo caos

Max Verstappen cortou a meta em primeiro num Grande Prémio da Austrália marcado por três bandeiras vermelhas.

O bicampeão mundial da Red Bull partiu da pole position para logo ser ultrapassado pelos Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton.

A corrida foi marcada pelo caos após vários acidentes que obrigou a mais duas largadas devido a três interrupções pela bandeira vermelha.

Mesmo assim, no circuito de Albert Park, em Melbourne, o piloto holandês superiorizou-se Lewis Hamilton, que ficou na segunda posição, e a Fernando Alonso, que cortou a meta no terceiro lugar com o seu Aston Martin.

À terceira corrida, Verstappen lidera o Mundial de Fórmula 1 com 69 pontos, seguido do colega de equipa Sergio Pérez, com 54.

Fernando Alonso ocupa o lugar mais baixo do pódio, com 45 pontos, com Lewis Hamilton em quarto, com 38, e Carlos Sainz Jr., da Ferrari, com 20 pontos.

A quarta ronda do campeonato prossegue no fim de semana de 28 a 30 de Abril com o Grande Prémio do Azerbaijão.

