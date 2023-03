Azubi Car: um Skoda Enyaq iV único para nómadas digitais

Há um novo "carro de sonho" da Skoda mas dificilmente será uma realidade a chegar às estradas europeias.

Tendo como base o eléctrico Enyaq iV, o projecto Azubi Car desenvolvido pelos estudantes da academia da marca checa é um convite ao lazer fora do alcatrão.

"Na Skoda Design, estamos muito felizes por poder dar a estes jovens talentos uma visão concreta do nosso trabalho diário", diz o responsável Oliver Stefani.

"O projecto Azubi Car combina três das grandes qualidades da Skoda: o seu lado humano, a sua abordagem prática e o seu formidável espírito de equipa".

Escritório na floresta

Ainda longe de ser uma realidade numa edição única, percebe-se já como será este Enyaq iV transformado em SUV de campismo ou escritório sobre rodas.

O que já é certo é que o "eléctrico" desenvolvido por uma equipa de 29 alunos é inspirado no novo lema Explore More ("Explora Mais") da Skoda.

Por fora, o tejadilho ganha uma extensão para guardar tudo o que é preciso para uma aventura fora de portas, incluindo uma cama e uma secretária.

Lá dentro assinala-se uma cama elevada para duas pessoas, que se prolonga até aos lugares do condutor e acompanhante.

Não falta uma mesa com as respectivas gavetas de arrumação, nem sequer uma pequena cozinha equipada com o essencial para refeições ligeiras.

Na visão dos alunos da Academia Skoda, o dono deste carro até pode tornar-se num nómada digital para trabalhar em qualquer lugar do mundo… mas sempre com uma ficha eléctrica por perto!

Primeiro projecto eléctrico

O Azubi Car, que vai já na nona edição verá o nome escolhido pelo grupo de estudantes.

Novidade é o facto de ser o primeiro projecto a ter por base a plataforma eléctrica MEB do grupo Volkswagen.

Além da ênfase dada à aventura, o protótipo inspirado na sustentabilidade irá comportar diversos elementos Simply Clever da insígnia checa.

"Em definitivo, precisa de ter uma ligação permanente à internet e equipamentos de entretenimento como um televisor e uma consola de jogos", explica um dos alunos.

Para perceber o sucesso do projecto Azubi Car, basta estar atento na nossa fotogaleria aos oito projectos anteriores.

