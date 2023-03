BMW i5 já acelera no Círculo Polar Árctico

Do Círculo Polar Árctico até aos Alpes: o novo BMW i5 está a terminar os ensaios dinâmicos nas zonas geladas do planeta para testar a sua fiabilidade eléctrica.

Com estreia mundial agendada para o Outono, a berlina 100% electrificada foi testada em estradas geladas e pistas nevadas.

Em causa está a percepção dos técnicos sobre as suas capacidades de condução a baixas temperaturas e em pisos com pouca aderência.

Os testes iniciados em Fevereiro do ano passado arrancaram com a viagem do BMW i5 desde Munique até ao centro de ensaios de Arjeplog, no norte da Suécia.

Nessa jornada de 3.000 quilómetros, foram verificados os propulsores eléctricos e a electrónica que os suporta.

O controlo dinâmico de estabilidade, com a actuação do deslizamento controlado das rodas, e o controlo de binário estiveram no centro das atenções, de maneira a que ofereça um desempenho tão eficiente como o de um carro a combustão.

Como explica a BMW, quanto mais desafiantes eram as condições de condução no gelo e na neve, mais impressionantes eram a velocidade e a precisão dos sistemas de controlo de tracção e estabilidade.

Também não ficou de fora o teste ao sistema integrado de aquecimento e arrefecimento da bateria e do habitáculo nesta viagem de longo curso.

A tecnologia eDrive de quinta geração, especialmente afinada para o novo BMW i5, é a principal base da berlina para carregamentos rápidos da bateria, mesmo com temperaturas negativas.

Em Arjeplog, foram testados de forma intensiva os componentes do chassis, assim como os sistemas de direcção, travagem e estabilidade.

Em Munique e nos arredores das instalações fabris de Dingolfing, teve-se em atenção o refinamento do chassis e o isolamento acústico a bordo.

O BMW i5 será revelado em Outubro, ao lado da restante gama Série 5 electrificada.

