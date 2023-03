Kia EV9 revela motores e autonomia; GT com 585 cv chega em 2025

Vai haver um Kia EV9 GT para quem gosta de um SUV com poder desportivo sem perder o conforto a bordo próprio de um topo de gama.

A confirmação foi dada esta quarta-feira pelo director executivo da Kia Motors na apresentação online das principais características motrizes da nova proposta sul-coreana.

"Estamos cientes da crescente procura por ‘eléctricos’ de alto desempenho", explicou Ho Su Song. "E baseado no sucesso do Kia EV6 GT, estamos felizes em anunciar que estamos a desenvolver uma versão" com essas características.

Embora não tenha avançado com o poder que irá pôr na estrada, o Kia EV9 GT, que só chegará no início de 2025 ao mercado, deverá "roubar" a mesma motorização do EV6 GT.

A confirmar-se, significa que o SUV de sete lugares terá dois motores eléctricos a darem tracção integral com 430 kW (585 cv) de potência e 740 Nm de binário máximos.

As acelerações prometem ser tão excitantes como na berlina eléctrica: menos de quatro segundos para bater nos 100 km/hora.

Se for equipado com a mesma bateria de 77,4 kWh, a autonomia deverá ser inferior aos 425 quilómetros, mas pode ultrapassar facilmente os 500 quilómetros se tiver a de 99,8 kWh.

Autonomia até 541 km

Proposto com várias configurações eléctricas que a plataforma E-GMP permite, a entrada na gama faz-se com a versão convencional de tracção traseira com a bateria de 77,4 kWh e o motor de 160 kW (218 cv) e 350 Nm.

Embora não tenha sido indicada a sua autonomia, sempre foi avançada que os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 8,2 segundos.

Já as variantes de tracção traseira e tracção integral com a bateria de 99,8 kWh prometem uma distância até 541 quilómetros com um único carregamento.

A proposta Long Range com tracção às rodas traseiras equipa um propulsor de 150 kW (204 cv) e 350 Nm capaz de levar o EV9 aos 100 km/hora em 9,4 segundos, embora sejam ainda dados preliminares.

Os dois motores eléctricos montados no modelo de tracção total oferecem uma potência total de 283 kW (385 cv) para acelerar em seis segundos dos zero aos 100 km/hora.

Esta versão ganha ainda a função Boost, um opcional que pode ser adquirido na Kia Connect Store para elevar o binário aos 700 Nm e disparar até aos 100 km/hora em apenas 5,3 segundos.

A título de exemplo, a Kia Motors indica que o modelo Long Range RWD, com jantes de 19 polegadas (também estão disponíveis rodas com 20 e 21 polegadas), aponta para mais de 541 quilómetros de autonomia.

E, num carregador ultra-rápido permitido pela sua arquitectura eléctrica de 800 volt, a bateria pode ganhar mais 239 quilómetros em 15 minutos, embora não tenha sido indicada a potência máxima de recarga.

Outras funcionalidades que o SUV alberga é o Vehicle-to-Load (V2L) através da sua unidade de comando de carregamento integrado.

À semelhança dos outros "eléctricos" da marca, o sistema fornece energia até 3,7 kWh para alimentar periféricos como computadores ou telemóveis, ou mesmo equipamentos de campismo.

Entretanto, o EV9 surge como um passo significativo em direcção à autonomia de nível 3 através do sistema Highway Driving Pilot (HDP) da Kia.

Quinze sensores, incluindo dois LiDAR, permitem sondar e detectar objectos num campo de visão a 360 graus, com a consequente reacção para evitar possíveis colisões.

Versão GT-Line em estreia

Se é verdade que as formas do Kia EV9 já não são desconhecidas, a novidade está na estreia do equipamento GT-Line que terá equipado o sistema HDP de condução autónoma

Esta variante com uma estética mais dinâmica ganha pára-choques, jantes e barras do tejadilho com acabamento exclusivo em preto.

A somar a essa exclusividade está a grelha de iluminação com padrão digital, devidamente personalizável para mudar a aparência do SUV.

O coeficiente aerodinâmico de Cx 0,28 foi conseguido com o revestimento esculpido com uma forma convexa à frente e côncava atrás, assim como nas jantes e nas cortinas de ar integradas no pára-choques dianteiro.

Estes elementos funcionam de forma integrada para produzir um fluxo de ar que maximiza o desempenho e eficiência.

Seis ou sete lugares?

O Kia EV9 oferece ainda configurações de seis ou sete lugares, com o condutor e acompanhante a poderem dispor de bancos de relaxamento.

Para a segunda fila são avançadas quatro opções, incluindo um banco corrido para três pessoas ou dois lugares com função giratória

Quando equipado com bancos de relaxamento na segunda fila, é possível recliná-los de forma simultânea com os da frente.

Os bancos giratórios da segunda fila podem rodar a 180 graus, criando um pequeno salão com quem está sentado na terceira fila.

Essa capacidade é permitida pelos 3,10 metros de distância entre eixos, num SUV que mede 5,01 metros de ponta a ponta, com a largura a chegar aos 1,98 metros e a altura aos 1,76 metros.

Ao nível dos sistemas de apoio à condução, quase nada parece faltar; o EV9 até inclui um auxiliar "inteligente" de nível 2 para estacionar sozinho, activado através da chave digital.

Inclui ainda a assistência à prevenção de colisões traseiras e de ângulo "morto", e manutenção na faixa de rodagem e limitação de velocidade.

O sistema "inteligente" de controlo da velocidade, baseado na navegação, garante uma condução segura nas vias rápidas, enquanto o assistente à condução em auto-estrada permite mudanças de faixa automatizadas.

A Kia vai iniciar as pré-encomendas do EV9 neste segundo trimestre para o mercado sul-coreano, para depois chegar a outros mercados seleccionados a partir do segundo semestre.

Antes, no entanto, fará a sua estreia mundial no salão de mobilidade de Seul no final deste mês, para depois ser exibido no salão automóvel de Nova Iorque marcado para o início de Abril.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?