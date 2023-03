Novo Ford Explorer: SUV eléctrico ''europeu'' chega no final do ano

É o reforço da ofensiva da Ford para a electromobilidade no mercado europeu: o novo Explorer adopta as formas de um SUV compacto mas com um visual imponente e muito americano.

Primeiro modelo de uma nova vaga de "eléctricos" que a marca irá lançar na Europa, é montado sobre a plataforma MEB do grupo Volkswagen e estará disponível nas versões Explorer e Explorer Premium.

E, embora não tenham sido revelados preços para o SUV, a Ford antecipa um preço abaixo dos 45 mil euros, com as pré-reservas a estarem já abertas no seu portal nacional

A produção arranca em Outubro, com os primeiros exemplares a chegarem aos concessionários ainda antes do final do ano.

Robusto e dinâmico

Com 4,46 metros de comprimento – menos 25 cm do que o Mustang Mach-E – por 1,87 de largura e 1,60 de altura, é difícil ficar indiferente à postura robusta que o Ford Explorer transmite ao passante.

As linhas aerodinâmicas captam o espírito do icónico SUV americano da nova era eléctrica, reforçado pelo desenho feliz do "escudo" frontal, a substituir a grelha tradicional.

Os faróis são unidos por uma faixa preta acima do logótipo, com a designação do modelo em alto-relevo, embora seja pouco perceptível a um olhar mais desatento.

Os pilares A e C em preto ajudam a criar um efeito de tejadilho flutuante enquanto atrás chama a atenção o vidro traseiro esguio e os farolins verticais com efeito tridimensional.

A pintar a carroçaria está o tom Arctic Blue, que será a cor de lançamento, a que se juntam as tonalidades Vibrant Blue My Mind, Frozen White, Magnetic Grey, Agate Black e Lucid Red.

A suportar o SUV estão jantes em liga leve de 21 polegadas, embora o modelo também comporte rodas com 19 e 20 polegadas.

Segurança e conforto

O habitáculo é marcado pelo Sync Mode, um ecrã táctil multimédia vertical de 15 polegadas que pode ser movido para cima e para baixo, revelando um espaço de arrumação que a Ford chama de My Private Locker.

Neste espaço de segurança podem ser ocultadas as chaves ou a carteira quando o ecrã é trancado na sua posição mais baixa com as portas do carro fechadas.

Um painel de instrumento com apenas cinco polegadas dá os dados essenciais à condução, complementadas com outros dados como o nível de carga da bateria ou os assistentes de condução.

O volante aquecido tem a forma de um quadrado com os cantos arredondados, enquanto as extremidades do tabliê, que dissimula as saídas de ar, parecem fundir-se com os painéis das portas.

Os bancos dianteiros com apoios integrados e também aquecidos, podem ter até 12 níveis de ajuste eléctrico e função de massagem na região lombar.

A luminosidade a bordo é garantida por um tejadilho panorâmico opcional com mais de um metro quadrado de superfície envidraçada.

Já a bagageira tem uma capacidade de 470 litros, que pode ser elevada até aos 1.400 litros com os bancos rebatidos, a que se somam mais 17 litros na consola central, onde pode ser guardado um computador portátil.

Entre os sistemas de apoio ao condutor que irá comportar, destacam-se a estreia num Ford europeu da ajuda à mudança de faixa e o Clear Exit Assist, que alerta se um carro ou um ciclista está a passar antes de abrir as portas.

Para facilitar as manobras de estacionamento, existe a possibilidade de montar um sistema de visão periférica que pára automaticamente o SUV para evitar batidas em espaços estreitos.

Autonomia até 500 km

A Ford não deu muitas informações sobre os sistemas motrizes que irão equipar o Explorer nem sobre a capacidade da bateria.

Mesmo assim, sempre adiantou que estará disponível nas versões com tracção ao eixo traseiro e às quatro rodas.

Terá os modos de condução Normal, Sport, Eco e Individual, que é personalizável, a que soma o Traction nas versões com tracção integral.

Segundo a selecção feita, são ajustados a sensação do pedal do acelerador, a direcção e a resposta do controle electrónico de estabilidade.

A bateria, que deverá ter uma autonomia até 500 quilómetros, pode ser carregada em 25 minutos de dez a 80%.

"O Explorer é um pioneiro para uma nova geração de veículos eléctricos da Ford", sublinha Martin Sander, director geral da Ford Model e na Europa.

"Definido nas nossas raízes americanas, mas construído em Colónia, está apto para grandes aventuras e totalmente equipado com tudo o que os nossos clientes irão precisar para as suas viagens diárias".

Aventura no mundo real

Embora só chegue aos concessionários no final do ano, a Ford "contratou" a influencer Lexie Alford para ajudar a demonstrar as capacidades do Explorer.

Conhecida nas redes sociais como Lexie Limitless ("Lexie sem Limites"), foi a mais jovem pessoa a ter visitado todos os países do planeta.

Inspirada pela antiga exploradora Aloha Wanderwell, que há 100 anos estabeleceu um recorde numa viagem à volta ao mundo ao volante de Ford T, irá liderar uma expedição em moldes semelhantes no final deste ano.

