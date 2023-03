Dodge Challenger SRT Demon 170: 1.040 cv para abrir as portas do inferno

É descrito como o muscle car de série mais poderoso alguma vez produzido: 1.040 cv de potência e 1.280 Nm de binário máximos devidamente homologados para circular em estradas nacionais.

Estes são os números do novo Dodge Challenger SRT Demon 170, naquele que será o "canto de cisne" deste super carro antes de o construtor passar em definitivo ao mundo da electrificação.

Limitada a 3.300 exemplares, infelizmente esta edição especial não sairá da América do Norte.

Bloco V8 extremo

No coração deste Dodge multivitaminado está o novo bloco V8 de 6.2 litros que melhora notoriamente o motor do Demon original lançado em 2017 para a competição automóvel.

Vários componentes foram melhorados nesse propulsor, como o supercharger de três litros e o sistema de injecção.

Mais importante é a sua capacidade para usar etanol E85 como combustível para atingir aqueles números de força.

O resultado está bem à vista: 1,66 segundos para acelerar dos zero aos 96 km/hora, com o quarto de milha (402 metros) a cumprir-se em apenas 8,91 segundos a uma velocidade de 243,28 km/hora.

Todavia, se o depósito for atestado com gasolina convencional E10, no entanto, a potência e o binário baixam para 913 cv e 1.098 Nm, que, mesmo assim, não deixam de ser impressionantes.

Uma caixa automática de oito relações passa a potência e o binário às rodas traseiras equipadas com pneus radiais concebidos especificamente para as drag races.

A equipar este Dodge Challenger muito especial estão jantes em alumínio forjado (18 polegadas à frente e 17 atrás), que podem ser substituídas por rodas em fibra de carbono.

Evolução tecnológica

Há vários elementos tecnológicos concebidos de origem para tirar o máximo partido do muscle car, a começar pelo SRT Power Chiller que foi criado para o Demon original.

O fluxo do sistema de ar condicionado é "desviado" para o compressor para arrefecê-lo e mantê-lo a uma temperatura ideal.

Entre os vários selectores de condução que comporta está o modo Drag devidamente actualizado, com os restantes a terem um papel activo nas configurações da transmissão, direcção e suspensão.

O Dodge Challenger SRT Demon 170 não sairá da América do Norte: limitado a 3.300 unidades, 3.000 são para o mercado americano e os restantes 300 para o canadiano.

Ao câmbio actual, cada exemplar terá um preço de partida de 89.500 euros antes de impostos e das devidas personalizações.

