F1: Sergio Pérez vence GP Arábia Saudita

Sergio Pérez não deu hipóteses aos adversários e cortou em primeiro lugar a meta do Grande Prémio da Arábia Saudita em Fórmula 1.

O piloto da Red Bull, que liderou a corrida desde a quarta até à 50.ª e última volta, deixou o colega de equipa Max Verstappen a 5,355 segundos de distância.

O bicampeão mundial em título recuperou 13 lugares e fez a volta mais rápida da corrida, dando-lhe um ponto extra que lhe permitiu segurar a liderança do campeonato.

Fernando Alonso voltou a ser terceiro classificado, a 20,728 segundos do vencdor, somando o 100.º pódio da carreira.

Uma verdadeira reviravolta para o piloto da Aston Martin, que no final da prova foi penalizado em dez segundos.

Em causa esteve uma alegada irregularidade na hora de cumprir uma primeira sanção de cinco segundos.

Após o protesto da equipa britânica, foi decidido voltar atrás, anulando a penalização para deixar tudo na mesma: Alonso em terceiro e George Russell em quarto.

Lewis Hamilton, pela Mercedes, foi quinto, a mais de meio minuto do vencedor, seguido dos Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Com estes resultados, Max Verstappen mantém a liderança do campeonato, com 44 pontos, mais um do que Sérgio Pérez, que tem 43.

Fernando Alonso mantém-se na terceira posição, com 30 pontos, seguido de Carlos Sainz e Lewis Hamilton, ambos com 20.

O Mundial de construtores é liderado pela Red Bull, com 87 pontos, com a Aston Martin e a Mercedes a contarem ambas com 38.

Segue-se agora o Grande Prémio da Austrália, que decorre de 31 de Março a 2 de Abril em Melbourne.

