Um ''eléctrico'' por menos de 25 mil euros? ID. 2all é nova aposta da VW

A Volkswagen já tinha prometido: um compacto "eléctrico" por menos de 25 mil euros… na Alemanha, pelo menos, porque em Portugal deverá ser bem mais caro.

A promessa ganhou forma esta quarta-feira com a apresentação do ID. 2all: um citadino cujas formas são nitidamente inspiradas pelos Volkswagen Golf e Polo.

Infelizmente, se as linhas do protótipo já parecem quase definitivas às do modelo de produção, só chegará ao mercado europeu em 2025.

Barato e potente

Longe vão as linhas do "quadrado" ID. Life face ao novo Volkswagen ID. 2all, com um preço que se quer imbatível face à concorrência mais directa.

Nestas contas não entra o Dacia Spring, apesar das suas excelentes valências para um citadino eléctrico, mas com uma filosofia muito mais espartana.

Basta destacar que a proposta do construtor alemão, construído sobre a plataforma MEB Entry vem equipado com um motor de 166 kW (226 cv).

A apoiá-lo está uma bateria de última geração com uma autonomia a rondar os 450 quilómetros mas sem a Volkswagen revelar a sua capacidade.

Conhecido é já o tempo de carregamento em corrente contínua: 20 minutos para carregar de dez a 80% a 125 kW, ou até 11 kW em corrente alternada.

O desempenho deverá ser bem positivo como indicam os sete segundos de que precisa para chegar aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

Tributo aos Golf e Polo

As linhas fluidas do ID. 2all, em perfeita ligação com o estilo da gama eléctrica da Volkswagen, é um corte radical com o desenho do ID. Life.

Para tal não terá sido alheia a nomeação de Thomas Schäfer como director executivo, e a entrada de Andreas Mindt para a direcção da divisão de design.

O resultado é um compacto com 4,05 metros de comprimento, por 1,81 de largura e 1,53 de altura, assente em jantes de 20 polegadas.

A distância entre eixos fixa-se nos 2,60 metros enquanto a capacidade da bagageira varia dos 490 aos 1.330 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A ligação ao Volkswagen Golf de primeira geração está presente na forma do pilar C, e que será comum nos futuros "eléctricos" da marca.

Interior com visual ID

O interior segue o ambiente minimalista que distingue a família ID mas à frente os visores são bem maiores do que os montados nos actuais modelos da gama.

O painel de instrumentos apresenta-se com uma diagonal de 10,9 polegadas enquanto a do ecrã táctil de infoentretenimento chega às 12,9 polegadas.

As versões mais equipadas irão contar ainda com um visor head-up com dados essenciais à condução.

E, no que à segurança activa e apoio ao condutor diz respeito, irá contar com o sistema de condução semi-autónoma Travel Assist e faróis IQ. Light.

Dez "eléctricos" até 2026

O ID. 2all faz parte da dezena de novidades eléctricas que a Volkswagen irá lançar até 2026.

O tiro de partida desse grupo de modelos foi dado pelo renovado ID.3, seguido da versão longa da "pão de forma" ID. Buzz e da berlina ID.7.

Entretanto, na conferência anual da marca, Thomas Schäfer enumerou cinco lançamentos para o corrente ano.

Previstos para antes do Verão estão o reestilizado Touareg e a já referida ID. Buzz com mais 25 centímetros de distância entre eixos.

No Outono chegam as novas gerações do Passat e do Tiguan, acompanhados pelo renovado T-Cross.

