Novo Kia EV9: um colosso eléctrico com visual futurista

Já se conhecem as formas definitivas do novo EV9, com as linhas do topo de gama da Kia a não diferirem muito do protótipo revelado há quase um ano.

Marcado por um estilo distinto, apesar do seu visual monolítico, é construído sobre a plataforma E-GMP para veículos eléctricos em que são montados os Kia EV6 e Hyundai Ioniq 5.

Partilha a arquitectura eléctrica de 800 volt para carregamentos da bateria acima dos 200 kW.

Todavia, só no final de Março se saberá a gama de motorizações que irá comportar, quando o EV9 for oficialmente apresentado.

A fazer fé nas capacidades do protótipo, a autonomia deverá ser superior a 480 quilómetros.

Não foram confirmados os recursos tecnológicos que irá comportar mas poderá ser o primeiro modelo da Kia a dispor do AutoMode.

O sistema, que será alargado a toda a oferta automóvel da marca até 2026, inclui o sofisticado Highway Driving Pilot para a condução autónoma.

Elegância e robustez

Orientado pela linguagem estilística Opostos Unidos da Kia, o EV9 apresenta-se com um visual robusto mas elegante e sofisticado.

À frente, a carroçaria caracteriza-se por linhas e superfícies simples mas muito vincadas, acentuada pela "grelha de iluminação com padrão digital".

A definição preconizada pela própria marca é reforçada pelos faróis verticais, com a assinatura Digital Tiger Face a dar ao SUV uma aparência futurista.

As inovadoras luzes LED diurnas, baptizadas como Mapa de Estrelas, oferecem uma nova experiência luminosa com as animações do padrão de luz.

Esta solução, conjugada com o Rosto de Tigre Digital, irá estar presente em futuros modelos eléctricos da Kia.

As estruturas triangulares dos guarda-lamas e das cavas das rodas geométricas, aliadas à carroçaria em forma de fuselagem, reforçam a eficiência aerodinâmica.

Essa mesma função é dada pelos puxadores embutidos nas portas e pela linha afunilada do tejadilho.

A traseira é marcada pelas linhas simplificadas da porta da bagageira, detalhadas pelos farolins afilados.

A bordo de um lounge

O habitáculo do EV9 dá prioridade ao espaço, conforto e tecnologia, como se percebe nos cinco metros de comprimento que mede o SUV da Kia.

Também a longa distância entre eixos permitiu criar um espaço amplo, com os bancos a serem distribuídos por três filas.

Configuráveis para seis ou sete pessoas, os bancos da segunda fila podem ser rodados 180 graus para criar um ambiente lounge.

O posto de condução e o lugar do acompanhante são marcados por um painel de instrumentos flutuante, aliado a dois ecrãs tácteis de 12,3 polegadas.

Integrados com um visor segmentado de cinco polegadas, é melhorada a experiência digital e simplificado o acesso às funções do SUV.

Por baixo do ecrã duplo multimédia estão vários botões ocultos, para comandar as principais funções dos sistemas de infoentretenimento e de climatização.

A consola central dispõe de vários espaços para a arrumação de pequenos objectos, assim como quatro botões para acções específicas.

O Kia EV9 será apresentado a nível mundial no final de Março, altura em que serão revelados todos os dados técnicos do SUV.

