Ferrari Roma inédito para a China: nem sequer faltam chá e charutos

Há um novo Ferrari Roma a acelerar na estrada com detalhes únicos que o distinguem do modelo convencional.

A nova proposta foi concebida através do programa Tailor Made da insígnia italiana, em parceria com a famosa designer chinesa Jiang Qiong’er.

Esta edição única celebra três décadas sobre a venda dos super desportivos da Ferrari na China.

Tributo chinês

A decorar este Ferrari Roma muito especial está uma pintura exterior em Sanusilver Matte.

A pintura da carroçaria é realçada pela cor Rosso Magma Glossy na faixa central e nas soleiras laterais em fibra de carbono.

Este tom é uma espécie de tributo ao tradicional vermelho carmim chinês, com as faixas a terem sido inspiradas no mobiliário clássico da dinastia Ming.

A mesma inspiração está presente no habitáculo mas em contraste com o exterior, com o revestimento em vermelho adornado por listas prateadas.

No apoio dos braços na consola central está uma placa dourada com caracteres chineses a assinalar os 30 anos da venda de modelos Ferrari na China.

A placa é replicada em ouro e jade no chaveiro que acompanha o super desportivo.

Objectos únicos

A estilista Jiang Qiong’er concebeu ainda uma série de artigos inspirados nos pequenos prazeres do dia-a-dia para este Ferrari Roma.

Em destaque está um difusor de aromas em ébano e cristal com essências para cada estação, e uma caixa de charutos com o respectivo cinzeiro em pedra.

A colecção inclui ainda um jogo de chá lacado a vermelho e dourado, um papagaio de papel, mantas de caxemira e um jogo de damas em ágata e pele.

Especial mesmo é o facto de cada um dos objectos ter o seu lugar próprio dentro do habitáculo.

O que não mudou foi mesmo o sistema motriz, em tudo semelhante ao Ferrari Roma "tradicional".

Significa que, sob o capô, está um V8 sobrealimentado de 3.9 litros, com os 620 cv passados às rodas traseiras via uma caixa automática de oito relações.

As acelerações são emocionantes quanto bastem: para bater nos 100 km/hora bastam-lhe 3,4 segundos, com a velocidade de ponta a chegar aos 320 km/hora.

