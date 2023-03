Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1 pela Red Bull, prova de abertura do Campeonato do Mundo de 2023.

O piloto holandês bateu o companheiro de equipa Sergio Pérez, por 11,987 segundos no circuito de Sahkir.

A prova marcou também o regresso de Fernando Alonso ao pódio, com o piloto da Aston Martin a ocupar o terceiro lugar, a 38,637 segundos do vencedor.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?