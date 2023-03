Material Loop: Audi avalia economia circular com veículos em fim de vida

Chama-se Material Loop o projecto que a Audi tem em andamento para testar o potencial de economia circular dos veículos em fim de vida.

A marca alemã está a trabalhar com 15 parceiros dos sectores da investigação, reciclagem e fornecimento, para a reciclagem dos materiais de pós-consumo.

"O projecto Material Loop sublinha a nossa visão em operar um conceito de economia circular eficiente para veículos em fim de vida útil", explica Markus Duesmann, director-geral da Audi.

"Temos o objectivo de recuperar o maior número possível de materiais com um elevado nível de qualidade e reutilizá-los na produção", poupando materiais primários valiosos e diminuindo a pegada ecológica dos produtos.

O projecto arrancou em Outubro com o desmantelamento de 100 veículos, mas com um foco especial na desmontagem de componentes individuais.

As carroçarias foram trituradas e separadas, depois de recuperadas as peças plásticas maiores para a reciclagem,

Divididos em grupos de aço, alumínio, plástico e vidro, foi testada a reutilização daqueles materiais na produção de automóveis novos.

No projecto-piloto, que decorre até ao final de Abril, foram produzidas seis bobinas de aço com 12% de materiais secundários recolhidos no Material Loop, com a Audi a planear usá-las na produção de 15.000 peças dos interiores das portas do Audi A4.

A investigação realizada como parte do projecto indica ainda que a porção de aço reciclado dos veículos na bobina pode, de facto, ser ainda aumentada.

Em colaboração com os parceiros do projecto, a marca dos quatro anéis está a obter informações valiosas para a concepção e construção de futuros modelos.

Tal será conseguido com a melhoria das tecnologias de triagem, com o "design para a circularidade" a ter um papel decisivo nos esforços da Audi para optimizar a reciclabilidade das novas gerações de automóveis.

