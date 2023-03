Lobo em pele de cordeiro: HPD Beast é um Honda CR-V diabólico de 800 cv

E porque não transformar um Honda CR-V num diabólico monstro de potência e velocidade para o mundo da competição?

Essa "besta" foi agora concretizada pela Honda Performance Development, ao fundir o corpo do SUV híbrido com a alma de um monolugar de competição.

Chama-se CR-V Hybrid Racer e no seu coração está o futuro propulsor híbrido que irá equipar os carros que competem na IndyCar.

A Honda, que é também uma das principais fornecedoras de motores para a competição, irá estreá-lo este fim-de-semana em São Petersburgo, na Florida, no arranque da principal competição automóvel norte-americana.

Besta electrizante

Mais do que um carro de corridas, o CR-V Hybrid Racer, alcunhado como HPD Beast, assume-se como um verdadeiro laboratório electrificado sobre rodas.

O principal foco de atenção está no futuro motor híbrido de competição que será usado pelos monolugares da IndyCar na temporada de 2024.

Trata-se de um bloco V6 biturbo de 2.2 litros montado em posição central traseira, e alimentado por combustível 100% renovável da Shell.

O motor térmico está alinhado com um sistema híbrido baseado num super condensador desenvolvido pela Skeleton Technologies.

E, embora sem revelar a potência do super SUV, a preparadora assume que ultrapassa largamente os 800 cv, passados às rodas traseiras através de uma caixa Xtrac de seis relações com patilhas no volante.

O motor eléctrico, capaz de somar mais 100 cv adicionais, é accionado manualmente pelo piloto nas manobras de ultrapassagem, ou mesmo na defesa da sua posição em pista.

A ligação ao solo é feita à frente com uma suspensão "retirada" do Acura NSX GT3 enquanto a traseira deriva da que equipa o Dallara IR-18 que compete na IndyCar.

Na mesma filosofia assenta o sistema de travagem Brembo, com os discos dianteiros de 380 mm a serem do Acura, e os traseiros de 355 mm a virem do Dallara.

Visual reforçado

O CR-V Hybrid Racer é montado sobre um chassis tubular Chromoly em aço e revestido por uma carroçaria "híbrida" projectada pela divisão de design da Honda americana.

Da estrutura original da sexta geração do SUV de estrada foram mantidos o pára-brisas, as janelas laterais e até o tecto solar.

A parte inferior da carroçaria, produzida em fibra de carbono, compreende um divisor frontal maciço, guarda-lamas alargados e uma enorme asa traseira.

A decoração exterior, idealizada pela estilista Lili Melikian, conta com uma série de imagens disfarçadas que relevam o sistema motriz híbrido do super SUV e os circuitos da IndyCar Series.

Se o impacto visual em pista é mais do que delirante, mais espectaculares deverão ser os números de desempenho do CR-V Hybrid Racer… mas a Honda ainda tem esses segredos guardados a sete chaves!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?