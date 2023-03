Alfa Romeo Giulia e Stelvio renovados já têm preços

Os Alfa Romeo Giulia e Stelvio sofreram refinamentos estéticos e tecnológicos a meio do seu ciclo de vida, para se manterem a par da concorrência mais directa.

Propostos nas linhas Super, Sprint, Ti e Veloce, o chassis e a gama de motores de ambos os modelos sofreram novas afinações, a começar pela suspensão Alfa Link.

O SUV passa a contar com o sistema Q4 de tracção integral e a dispor, em opção, do diferencial autoblocante Q2 no nível de acabamento Veloce, à semelhança da berlina com tracção traseira,

Na estética, a mudança mais visível está na reinterpretação da grelha Trilobo e nos novos faróis Full LED Matrix adaptativos, a ligarem os dois modelos de forma mais íntima ao visual do crossover Tonale.

Atrás, o Stelvio equipa novos farolins LED em vidro com acabamento transparente, enquanto os do Giulia são em vidro fumado com acabamento em preto brilhante.

O interior é marcado por um novo painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, reconfigurável nos modos Evolved, Relax e Heritage.

O sistema de infoentretenimento, mais fluido e intuitivo, passa a permitir actualizações remotas, sem esquecer o opcional Alfa Connect que oferece gama alargada de serviços ligados à segurança e ao conforto.

A tecnologia NFT, iniciada no Tonale, estará igualmente disponível em ambos os modelos, com o registo digital encriptado e não modificável a guardar as principais informações sobre cada automóvel.

Competizione dá mais estilo

Os renovados Giulia e Stelvio ganham a série especial Competizione, que a Alfa Romeo assinala como um autêntico "concentrado" de estilo.

Baseado no acabamento Veloce, e associado aos motores diesel 2.2 JTD de 210 cv, e 2.0 turbo a gasolina de 280 cv, a edição topo de gama destaca-se pela cor exclusiva Moon Light e pelas pinças de travão vermelhas.

O SUV vê ainda o visual desportivo reforçado pelas jantes de 21 polegadas em liga leve.

O refinamento interior é visível na aplicação de pele nos revestimentos do painel de instrumentos e dos bancos, com pespontos em vermelho, os vidros escurecidos e o sistema de som Harman/Kardon.

A completar o conjunto está o símbolo Competizione presente nas laterais e nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros.

O poder dinâmico de ambos os modelos é reforçado pela suspensão adaptativa Alfa Active Suspension, que se adapta instantaneamente às condições de condução.

Os preços para as duas propostas, na variante diesel de 2.2 litros e 160 cv arrancam nos 53.350 euros para o Giulia e 62.150 euros no Stelvio, a que se somam diferentes soluções de renting.

