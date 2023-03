O mais potente da divisão M: BMW XM já tem preços

O primeiro híbrido plug-in criado de raiz pela divisão M da BMW já tem preços para o nosso país.

O novo BMW XM é proposto a partir de 195.400 euros, antes das devidas personalizações, para combinar uma presença impactante na estrada a um alto desempenho.

Nem poderia ser de outra forma, como confirmam os seus 653 cv e 800 Nm passados às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações.

Potência e binário são debitados por um V8 biturbo de 4.4 litros com 489 cv e 650 Nm, aliado a um propulsor eléctrico de 145 kW (197 cv) e 280 Nm.

A bateria de 29,5 kWh assegura uma autonomia até 83 quilómetros, com a recarga a fazer-se em 4h25 a 7,4 kW em corrente alternada.

Alto desempenho

Não é nada pequeno este BMW XM, como comprovam os seus 5,11 metros de comprimento por 2,01 de largura e 1,76 de altura.

A distância entre eixos chega aos 3,11 metros, com o peso em vazio a chegar aos 2.710 quilos.

Tal massa não o impede de cumprir os zero aos 100 km/hora em apenas 4,3 segundos.

A velocidade máxima está tabelada nos 250 km/hora por via electrónica, que pode ser elevada até aos 270 km/hora se equipado com o pacote M Driver.

O sistema híbrido é activado do selector M Hybrid – Electric, Hybrid e eControl – permitindo a passagem de mais binário às rodas posteriores direccionais.

Para além da tracção integral, dispõe de um diferencial M nas rodas traseiras, suspensão de dureza variável M Professional e barras estabilizadoras activas.

Com a função adicional Active Roll Comfort, são contidos os movimentos de rolamento devido às irregularidades do piso e ajustada a altura ao solo.

Os escapes duplos nas laterais estão equipados com válvulas para modificar o som segundo o modo de condução seleccionado.

Um som artificial acompanha o ruído produzido pelo V8 biturbo nos modos Sport e Sport Plus, ou quando o XM "trabalha" apenas em modo eléctrico.

Baptizada como Iconic Sounds Electric, a solução foi desenvolvida em parceria com o compositor Hans Zimmer, vencedor de dois Óscares de Hollywood.

Visual impactante

Uma certeza é que o BMW XM não foi feito para condutores que prezam a discrição na estrada.

As linhas pronunciadas reforçam o visual maciço do SUV, reforçadas à frente pelas ópticas bipartidas a ladearem a grelha M iluminada com barras duplas.

A robustez visual é reforçada pela traseira rebaixada, adornada por quatro ponteiras de escape.

Ao conjunto é somado um jogo de jantes em liga leve de 21 polegadas, que, opcionalmente, podem ser substituídas por rodas de 23 polegadas.

O interior segue a mesma filosofia dos mais recentes topos de gama da BMW, marcado pelo visor Curved Display

O equipamento multimédia, que utiliza o sistema operativo 8.0, é composto por um ecrã de 12,3 polegadas para a instrumentação e outro de 14,9 polegadas para o infoentretenimento.

O BMW XM é proposto a partir dos 195.400 euros, antecipando a chegada do diabólio XM Label Red.

A versão especial chega no Outono aos concessionários europeus com uma potência e um binário combinados de 750 cv e 1.000 Nm.

