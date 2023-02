Bentley Mulliner Batur recebe último W12 com 750 cv de potência

A Bentley despede-se do bloco W12 em Abril de 2024, depois de montar o 12 cilindros em mais de 100 mil exemplares que produziu na fábrica de Crewe.

E nada melhor para celebrar aquele fantástico motor do que recriá-lo na versão mais poderosa de sempre com 750 cv de potência.

São mais 10 cv do que o previamente definido para as 18 unidades já esgotadas do Bentley Batur que será manufacturado pela divisão Mulliner.

Os 1.000 Nm de binário que desenvolve são dados entre as 1.750 e 5.000 rotações por minuto, com a potência máxima a ser atingida às 5.500 rpm.

O fim da produção do W12 em grande estilo integra a estratégia Beyond100 que levará toda a oferta da Bentley a ser eléctrica no início da próxima década.

A jornada começou com a introdução dos Bentayga e Flying Spur híbridos plug-in, com a construtora a sublinhar que a oferta está a superar as expectativas.

"O titã de 750 cv que a Mulliner criou para o Batur marca o fim de uma jornada de desenvolvimento da qual os nossos engenheiros devem estar extremamente orgulhosos", sublinha Adrian Hallmark, director executivo da marca.

Embora o Batur já esteja esgotado, um número limitado do W12 de 659 cv está ainda disponível nas versões Speed do Continental GT, Bentayga e Flying Spur, assim como no Continental GT Mulliner e Flying Spur Mulliner.

