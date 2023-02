Mercedes apresenta MB.OS e revela interior do novo Classe E

Há um novo sistema operativo, com uma utilização mais simples para o condutor, que irá fazer parte dos futuros modelos da Mercedes-Benz.

O MB.OS revelado esta quarta-feira, será lançado em meados desta década com a nova plataforma Mercedes Modular Architecture (MMA).

Desenvolvido segundo uma nova arquitectura chip-to-cloud, dá "excelentes condições" para executar software avançado, explica o construtor alemão.

Um precursor do MB.OS estará disponível no novo Classe E que será lançado este ano com a terceira geração do MBUX, e cujo interior foi apresentado em paralelo.

Blindado contra hackers

O MB.OS irá potenciar a integração de todas as funções do veículo, ao mesmo tempo que assegura a privacidade dos dados contra o ataque de hackers.

Infoentretenimento, condução autónoma, chassis, conforto e carregamento serão os domínios a que terá acesso no veículo.

O MB.OS foi concebido para tornar-se, de forma efectiva, o sistema operativo para todas as actividades de negócio da Mercedes-Benz.

Totalmente actualizável para uma rápida melhoria dos produtos, irá estabelecer uma normalização em todo o portfólio de modelos da marca.

Está aberto a parceiros seleccionados como a NVIDIA, que fornece o software, dados e competências de inteligência artificial, assim como o seu sistema Orin para melhorar os sistemas SAE de condução semi-autónoma de níveis 2 e 3.

Outro parceiro é a Luminar que irá fornecer sensores de última geração como o LiDAR para as versões mais avançadas da gama automóvel da marca.

A Mercedes anunciou ainda uma nova colaboração estratégica com a Google para desenvolver e implementar sistemas de navegação de última geração.

A insígnia assume-se como o primeiro fabricante automóvel a criar a sua própria experiência de navegação com base em novos dados internos do veículo e na capacidade da plataforma Google Maps integrada no MB.OS.

Serviços agrupados

A Mercedes-Benz irá ainda oferecer novos serviços mais personalizados através das contas Mercedes me dos seus clientes

Para tal, dividiu essas personalizações e respectivas actualizações por três grandes grupos.

O MB.Connect irá agrupar funções do veículo como navegação, acesso remoto, protecção a 360°, entretenimento e comunicação, entre muitas outras, e actualizáveis por via remota.

Com o MB.Charge, os condutores de Mercedes eléctricos terão tarifários com preços fixos e acesso prioritário à rede de postos de carregamento rápido da marca.

Já o MB.Drive propõe novas funções para complementar os sistemas avançados de assistência à condução nos seus veículos.

