'Camada Zero' do MBUX passa a equipar Classe C e Classe S da Mercedes

Depois dos EQS e EQE, é a vez dos Classe C e Classe S da Mercedes, incluindo a variante Maybach,a a poder actualizar por via remota o sistema MBUX com a nova funcionalidade Camada Zero.

Estreado em 2021 naqueles dois "eléctricos", passa a ser equipamento de série nestes modelos fabricados a partir de Junho de 2021, para depois ser alargado a futuras propostas da Mercedes.

Logo que a actualização de software esteja disponível para ser instalada, o condutor é notificado através do sistema de infoentretenimento e da aplicação Mercedes Me.

O interface claramente organizado, com vista de um grande mapa e mosaicos de selecção individual, pode ser operado de forma mais intuitiva sem ser preciso percorrer os submenus.

A funcionalidade recorda as configurações ou percursos típicos do condutor, e sugere funções de informação e de entretenimento, de conforto e do veículo adaptadas à respectiva situação de condução.

"A actualização para a Camada Zero proporciona uma experiência totalmente personalizada e intuitiva, com todas as funções relevantes sempre à vista", explica Magnus Östberg, director de software da Mercedes Benz.

O sistema de navegação fica sempre no centro do ecrã, após a actualização, sendo sugeridas de forma automática mais de 20 funções adicionais, baptizadas como Magic Modules, com o auxílio da inteligência artificial.

