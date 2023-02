Abarth 500e: emoções eléctricas com ''rugido'' do escorpião

"Mais Abarth do que nunca, em EVolução" é o lema para o lançamento do novíssimo Abarth 500e estreado esta terça-feira em Lisboa.

Estreia eléctrica da marca italiana tem todos os ingredientes para lançar emoções fortes nas estradas nacionais.

O compacto desportivo inclui a funcionalidade Sound Generator para não se esquecer o inconfundível som Abarth dos seus "irmãos" com motores térmicos.

Mais sedutor do que nunca

Novos elementos estilísticos dão ao Abarth 500e um visual distinto, a apontar para uma melhor experiência de condução.

Primeiro sinal é a estreia do novo logótipo da marca no capô, com a dianteira totalmente fechada mas com a grelha inferior a dar-lhe um forte dinamismo.

Os recortes a preto por cima dos faróis LED dão-lhe uma forte fisionomia que quase o levam para o mundo do filme Cars.

Junte-se-lhe as linhas esguias das saias laterais, o divisor frontal e as inserções no difusor traseiro, e ganha-se um espírito ainda agressivo.

Esse visual é reforçado pelas novas molduras dos retrovisores laterais, pelas jantes em liga leve de 18 polegadas, e pelo novo logótipo da marca do escorpião.

Por dentro o ambiente desportivo é reforçado com detalhes como nos pilares e no forro do tejadilho, numa combinação única com os bancos e o painel frontal.

A versão descapotável ganha também uma capota preta com uma asa traseira integrada enquanto a berlina equipa um tejadilho em vidro fixo.

Diversão ao volante

Com três modos de condução – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track –, a diversão ao volante está mais do que assegurada.

À melhor distribuição de peso (57% à frente e 43% atrás) soma-se a maior distância (60 mm) entre vias e entre eixos para uma dinâmica mais consistente.

A alimentar o Abarth 500e está um propulsor eléctrico com uma potência de 113,7 kW (155 cv) e um binário de 235 Nm.

A ficha técnica aponta para uma velocidade máxima de 155 km/hora, e sete segundos apenas para acelerar dos zero aos 100 km/hora.

São mais três centésimos de segundo do que o conseguido pelo Abarth 695 de 180 cv mas menos um segundo nas acelerações de 20 a 40 km/hora na cidade.

Esse mesmo ganho de tempo é conseguido nas recuperações dos 40 aos 60 km/hora em estradas mais encurvadas.

Em estrada aberta, as manobras de ultrapassagem também são mais rápidas, ao atingir os 100 km/hora em menos um segundo a partir dos 60 km/hora.

Não será inédito mas, no caso do Abarth 500e, os engenheiros quiseram replicar o som típico dos desportivos da marca.

Em linha com esta filosofia, cada vez que o automóvel é ligado ou desligado, o sistema Key On-Off reproduz o som de uma guitarra no habitáculo.

É também o primeiro (e único) citadino a equipar a tecnologia Sound Generator, para reproduzir de forma fiel o som de um Abarth a gasolina nas acelerações.

A suportar o desempenho do motor eléctrico está uma bateria de 42 kWh para circular até 250 quilómetros.

Contra a baixa autonomia está a capacidade de carregá-la até 80% em 35 minutos a uma potência máxima de 85 kW em corrente contínua.

Através de uma wallbox a 11 kW em corrente alternada, o tempo de espera supera as quatro horas.

Scorpionissima especial

O lançamento do Abarth 500e, nas versões berlina e descapotável, é antecedido pela edição especial Scorpionissima pintada em Acid Green ou Poison Blue.

As jantes em liga leve de 18 polegadas são pintadas em Titanium Grey, dispondo ainda de vidros traseiros escurecidos e tejadilho fixo envidraçado.

Possui pedais desportivos em aço com um logótipo gravado no apoio para o pé, e um novo anel no painel de instrumentos em cinzento titânio.

O novo desenho dos bancos desportivos é enriquecido com um escorpião gravado em relevo nos revestimentos Alcantara.

A zona frontal do painel de instrumentos também é forrada em Alcantara, com o ecrã táctil de 10,25 polegadas a dispor do sistema Uconnect.

As páginas do menu Performance, especificamente concebidas para este desportivo, permitem ao condutor acompanhar o seu desempenho.

Já com 60 pré-encomendas para o nosso país, a edição especial Scorpionissima é proposta a partir dos 43 mil euros na versão berlina, e 46 mil euros para a variante descapotável.

