Max-Out: será este o futuro 'roadster' eléctrico da Nissan?

Chama-se Max-Out e poderá ser a base de um futuro roadster da Nissan em que até as rodas se transformam em espirais quando rolam.

Passe o exagero, o concept car já tinha sido apresentado há mais de um ano, ao lado de outros três protótipos, mas é a primeira que surge na sua forma física.

Certo é que esta criação delirante imagina como poderá ser o descapotável do futuro.

A estética do Max-Out é arrojada quanto baste, indo bem além das ideias que têm sido propostas pelo construtor japonês.

Marcado por superfícies limpas, a realçar as suas linhas minimalistas, distingue-se pela dianteira peculiar e pela enorme entrada de ar sobre o capô.

A área frontal está iluminada por um néon amarelo esverdeado, a fazer a vez dos faróis, enquanto atrás as ópticas estão dispostas numa espécie de tela.

Se estas ideias não impressionarem o passante, quase de certeza que não deixará de olhar para as jantes.

São compostas por pequenos ecrãs com gráficos em néon que têm a particularidade de imitarem um túnel quando as rodas estão em movimento.

Os mesmos tons e padrões estão presentes no habitáculo, com as linhas brilhantes do néon a moldarem o ecrã em que se transformou o tabliê.

Estranhamente, o volante multifunções rectangular dispõe de controlos analógicos.

Será difícil este Max-Out chegar à linha de produção mas várias das suas opções estéticas e tecnológicas poderão integrar futuros modelos da Nissan.

De fora ficaram as especificações técnicas do modelo: fica por saber se poderá ser híbrido ou eléctrico

Há já quem adiante que este protótipo poderá adiantar algumas ideias para o sucessor do feroz GT-R, que deverá comportar um daqueles sistemas motrizes.

