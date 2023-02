Fabia Monte Carlo: visual mais dinâmico para desportivo da Skoda

Com o Fabia 1.0 TSI DSG a concorrer ao Carro do Ano na categoria Citadino, a Skoda reforça a gama com a série especial Monte Carlo.

A variante mais desportiva da quarta geração do Fabia apresenta proporções mais dinâmicas e um visual mais apelativo.

É proposto com os motores 1.0 TSI de 110 cv, com caixa manual de seis relações, e 1.5 TSI de 150 cv, com transmissão automática de sete velocidades.

Todavia, nenhum dos propulsores nem a suspensão recebe afinações específicas.

Detalhes dinâmicos

São vários os pormenores específicos do Skoda Monte Carlo, como a grelha do radiador, e as saias à frente e atrás pintadas em preto.

Também no mesmo tom são o difusor traseiro e as jantes em liga leve exclusivas do modelo, com diâmetros de 16 a 18 polegadas.

O exterior é ainda reforçado pelas ópticas LED de série, sendo opcional a tecnologia Full LED com iluminação adaptativa e "máximos" automáticos.

É ainda distinguido com logótipos específicos nas cavas das rodas dianteiras e vidros escurecidos.

Preto domina interior

Dentro do habitáculo predomina o preto, entrecortado por detalhes a vermelho, para reflectir o tom mais dinâmico do Fabia Monte Carlo

Além dos bancos desportivos com encostos de cabeça integrados, ganha um volante multifunções e um Virtual Cockpit personalizável, com 10,25 polegadas.

Os apoios dos braços nas portas dianteiras e a área inferior do painel de instrumentos têm acabamentos em fibra de carbono.

O ambiente a bordo ganha maior personalidade com os pedais em alumínio, reforçada pela luz ambiente em LED.

O modelo pode ainda ser equipado com todos os sistemas de segurança, assistência ao condutor, conforto e infoentretenimento disponíveis na gama.

O Skoda Fabia Monte Carlo, na variante 1.0 TSI de 110 cv, arranca nos 26.654 euros, enquanto a versão 1.5 TSI DSG de 150 cv começa nos 31.873 euros.

