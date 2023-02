Derrapagem perfeita: Skoda Enyaq RS iV bate recordes no gelo

É de ficar de cabeça à roda: um Skoda Enyaq RS iV esteve a derrapar quase 16 minutos numa pista oval gelada com apenas 188,496 metros de circunferência.

Foram necessários 15m58s para o jornalista Richard Meaden percorrer 7,351 quilómetros no lago Stortjärnen, na Suécia, para bater dois recordes do Guinness World Records.

A primeira foi relativa à derrapagem mais longa no gelo, a que somou o drift mais longo numa pista de gelo com um carro totalmente eléctrico.

O Enyaq RS iV fez 39 "rotundas" completas, com a velocidade máxima a atingir os 48,69 km/hora, e com a mais lenta a ficar-se pelos 31,64 km/hora.

O anterior recorde tinha sido conquistado na China há um ano, correspondente a uma derrapagem contínua de 6,231 quilómetros.

A Skoda bateu ambas as marcas ao quarto dia, depois de inúmeros treinos com diferentes combinações dos pneus que "calçavam" as jantes em liga leve de 20 polegadas.

À frente, o veículo de produção em série tinha pneus Däckproffsen 245/35 R20 da Michelin com 600 pregos de 5 mm para melhor tracção e direcção na superfície gelada com 40 cm de profundidade.

Nas rodas traseiras foram montados pneus Nokian Hakkapelitta 255/45 R20 com 300 pregos de 2mm em toda a superfície dos dois pneumáticos.

Foram realizadas 18 horas de derrapagem ao longo de cinco dias e sob temperaturas abaixo de zero, para se conseguir o drift perfeito.

O Enyaq RS iV é o segundo Skoda totalmente eléctrico a ostentar o emblema RS. Equipado com dois motores para darem tracção integral, os 299 cv e 460 Nm levam-no aos 100 km/hora em apenas 6,5 segundos.

A bateria de 82 kWh oferece uma autonomia até 517 quilómetros, sendo recarregável até 80% em 36 minutos num posto rápido capaz de debitar 135 kW de potência.

