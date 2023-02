DS 3 renovado ganha novo ''coração'' eléctrico; saiba os preços

O DS 3 sucede à anterior versão Crossback com novos arranjos estéticos e tecnológicos mas é a proposta 100% eléctrica que notabiliza o compacto.

Disponível em cinco níveis de equipamento, o crossover é também proposto nas versões a gasolina e gasóleo.

O número de opções foi reduzido, seja através de reforços de equipamento ou pela criação de pacotes opcionais.

Eléctrico mais potente

A variante E-Tense é alimentada por um novo motor eléctrico de 114 kW (156 cv) e 260 Nm com os consumos a ficarem-se pelos 15,6 kWh/100 km.

A nova bateria de 54 kWh possui regulação térmica por circulação de líquido e bomba de calor.

A conjugação destes elementos permite carregamentos mais rápidos e um aumento substancial da vida útil da bateria.

Beneficia ainda de uma autonomia alargada de 404 quilómetros com uma única carga, distância que sobe até aos 500 quilómetros em circulação urbana.

A arquitectura eléctrica de 400 volt permite ao carregador de bordo receber potências até 11 kW em corrente alternada, e até 100 kW em corrente contínua.

A somar à opção 100% eléctrica, o renovado DS 3 também é proposto com dois blocos a gasolina e um a gasóleo.

No primeiro campo destaca-se o motor PureTech 100 com caixa manual de seis velocidades, e o PureTech 130 com transmissão automática de oito relações.

Esta mesma caixa automática equipa a versão a gasóleo com o motor BlueHDi 130.

Renovação visual discreta

À vista desarmada, não é fácil perceber a evolução estilística introduzida no renovado DS 3.

Percebe-se que a grelha é mais larga e comporta decorações em preto brilhante ou cromadas, de acordo com o nível de personalização.

Os pára-choques também foram redesenhados para optimizar a aerodinâmica, com essa eficiência a ser reforçada pelos aerofólios na grelha inferior.

Os faróis LED são agora de série enquanto as luzes diurnas integram duas faixas LED nas extremidades do pára-choques.

Atrás, as mudanças são ainda mais discretas, com os farolins e a porta da bagageira a receberem detalhes em preto lacado com a assinatura da marca.

Somam-se ainda o redesenho das jantes em liga leve de 17 e 18 polegadas, e as novas cores Lacquered Grey e Diva Red para a pintura exterior.

Mais tecnologia a bordo

O interior é marcado por materiais e acabamentos de qualidade, com os novos bancos dianteiros a terem regulação eléctrica, aquecimento e massagem.

O volante tem um novo desenho, com os botões distribuídos de forma diferente, enquanto o painel de instrumentos se mantém com um visor de sete polegadas.

O novo ecrã táctil de infoentretenimento de 10,3 polegadas, que é de série, equipa o novo DS Iris System e dispõe de comandos vocais mais naturais.

Permanentemente ligado à internet, é compatível com Android Auto e CarPlay sem fios.

O sistema Visio Park complementa os auxiliares de condução, com novas câmaras digitais de alta resolução a 360 graus.

O DS Drive Assist, para condução semi-autónoma de nível 2, combina a velocidade de cruzeiro adaptativo ao Stop & Go e à manutenção de faixa.

Está associado ao sistema de travagem de emergência ao detectar veículos, ciclistas e peões até aos 140 km/hora, mesmo com baixa luminosidade.

Motor / Versão Bastille Performance Line Performance Line+ Rivoli Ópera 1.2 PureTech 100 32.025 euros 32.525 euros x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1.2 PureTech 130 34.875 euros 35.375 euros 37.975 euros 38.525 euros 42.125 euros 1.5 BlueHDi 130 37.615 euros 38.115 euros 40.715 euros 41.265 euros 44.865 euros E-Tense 43.150 euros 43.650 euros 46.250 euros 46.800 euros 50.400 euros

