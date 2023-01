Audi ActiveSphere: 'off-roader' eléctrico aposta na realidade aumentada

A Audi volta a surpreender os fãs do mundo automóvel com o quarto protótipo eléctrico da linha Sphere.

O ActiveSphere assume-se como um crossover coupé futurista com perfil desportivo, apontado à aventura fora de estrada com a máxima liberdade.

Essa ideia passa logo pelas suas múltiplas funcionalidades, tendo como cartão-de-visita a sua transfiguração numa pick-up 4x4.

Apontado ao 'fora de estrada'

Depois do SkySphere em 2021, e dos GrandSphere e UrbanSphere no ano passado, a Audi volta à liça dos protótipos com o novíssimo ActiveSphere.

A visão futurista que os estilistas quiseram imprimir está bem vincada nas suas linhas, ao misturar a estética de uma berlina com o perfil de uma pick-up.

Baseado na plataforma modular PPE, não é um carro nada pequeno, como se depreende pelos seus 4,98 metros de comprimento.

A largura atinge os 2,07 metros, em contraste com os 1,60 metros de altura, para uma distância entre eixos que chega aos 2,97 metros.

O habitáculo é circundado por uma larga superfície envidraçada, incluindo o tecto.

A dianteira é distinguida pela grelha Singleframe transparente e pelas ópticas micro-LED afiladas, que mudam a assinatura luminosa segundo o terreno que o coupé pisa.

As quatro portas são de abertura antagónica, mercê da ausência do pilar central, enquanto o tejadilho muito descendente privilegia a aerodinâmica desportiva.

O espírito off-road é marcado pelas enormes jantes de 22 polegadas, a reforçarem a altura variável ao solo de 208 mm.

E, de acordo com as circunstâncias de condução, essa distância pode aumentar ou diminuir 40 mm graças à suspensão pneumática activa.

Inovador nas rodas é disporem de pequenos segmentos móveis que se abrem para melhorarem o arrefecimento dos travões numa condução fora de estrada.

Quando a terra é trocada pelo alcatrão, essas peças voltam a fechar-se para optimizar a aerodinâmica.

Outro elemento distinto é a transfiguração da traseira segundo o conceito Active Back, que é uma estreia.

O porta-bagagens fechado pode ser alterado para uma plataforma de carga ao estilo de uma pick-up.

A janela traseira é recolhida no tejadilho e a parte traseira inferior do corpo desdobra-se na horizontal para transportar um par de bicicletas, por exemplo.

A transformação é completada com uma divisória em vidro atrás da segunda fila de bancos, para isolar o habitáculo.

Audi Dimension em estreia

O espírito vanguardista patente no exterior prossegue no interior mas com toques tecnológicos ainda mais avançados.

Funcional e minimalista quanto baste, está dividido por quatro lugares individuais "flutuantes".

Estreia absoluta é o sistema de realidade mista Audi Dimension que cria a bordo um novo mundo de sensações entre os mundos real e digital.

À disposição estão quatro pares de óculos de realidade aumentada para os ocupantes acederem ao mundo virtual a três dimensões.

O sistema expõe painéis de controlo e outros ecrãs virtuais que podem ser controlados por gestos para "descobrir" pontos de interesse durante a viagem.

Em modo off-road, podem desfrutar-se diagramas topográficos tridimensionais, assim como aceder a dados de navegação e segurança numa condução normal.

Autonomia superior a 600 km

O Audi ActiveSphere Concept é construído sobre a plataforma PPE em que irá estrear, em 2024, a segunda geração do Porsche Macan totalmente eléctrico.

Entre os eixos está montada uma bateria com 100 kWh de capacidade para uma autonomia superior a 600 quilómetros.

Os dois motores eléctricos, que asseguram a tracção integral, debitam 325 kW (442 cv) e 720 Nm.

A arquitectura de 800 volt assegura um tempo de espera inferior a 25 minutos para carregar a bateria de cinco a 80% a 270 kW.

Claro que se a distância para concluir a viagem for relativamente curta, bastam dez minutos para ganhar mais 300 quilómetros de autonomia.

Apesar do visual cativante deste Audi ActiveSphere Concept, o protótipo nunca chegará à linha de produção.

Asseguradas está a integração das soluções estilísticas e tecnológicas nos futuros modelos eléctricos da insígnia germânica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?